Conflicte deschise la finalul concursului de directori. "O să se vadă că am avut dreptate!"

Concursul de directori lansat în urmă cu aproape două luni își scrie ultimele file, întrucât, astăzi, Inspectoratul Școlar Județean Constanța urmează să centralizeze și cele din urmă propuneri de detașări în interesul învățământului ale profesorilor aleși de consiliile profesorale pe funcțiile de director sau director adjunct rămase neocupate.În urma afișării rezultatelor după contestații, două dintre candidate au fost declarate promovate în funcțiile de director, cu punctaje foarte diferite față de cele primite la proba interviului, respectiv prof. Simona Dănilă, candidat pentru funcția de director al Școlii Gimnaziale „Lucian Grigorescu” Medgidia, care de la 37,750 puncte a primit, în final, 45,5 puncte, și prof. Isabela Camelia Marcu, candidat la Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu”, care inițial primise 27 puncte ca, în final, să ajungă la 35,5 puncte.Prof. Isabela Marcu, candidata care a câștigat 8,5 puncte la reevaluare, declara la momentul depunerii contestației că are încredere în următoarea comisie, întrucât la proba interviului s-a simțit nedreptățită de propriii colegi, care „m-au examinat cu patimă”.„Eu m-am plâns la Inspectoratul Școlar pentru că am fost reținută trei ore, cu toate că durata interviului era stabilită la 30 de minute, și am primit următorul răspuns: «conform art. 26 din metodologia menționată, încălcarea de către candidat sau de către alte persoane a prevederilor prezentei metodologii atrage răspunderea disciplinară, contravențională sau penală potrivit legii. În acest context, referitor la restul aspectelor relatate de dvs. în cuprinsul sesizării, vă invităm să vă adresați organelor competente». Și se cam contrazic aici, pentru că disci-plinar răspunzi în fața ISJ-ului, iar penal, în fața Procuraturii”, a mai adăugat același viitor director de la liceul „Madgearu”, care, zilele acestea, își va afla adjunctul.„Am bănuieli legate de reevaluare!“Cei doi colegi examinatori ai prof. Marcu catalogați drept „pătimași” sunt prof. Daniela Martinaș și prof. Petrică Miu.Întrebat, ieri, dacă e posibil să fi greșit în examinare, prof. Miu a fost categoric: „Trebuie văzut în ce județ, parcă la Vrancea, s-au reevaluat contestațiile și ce a fost trimis spre reexaminare. Fie s-a trimis doar înregistrarea video, fie doar prezentarea scrisă făcută de doamna candidat. Acum depinde și dacă înregistrarea a fost toată sau dacă se auzea foarte bine. Eu am bănuieli legate de această recorectare. Ar fi trebuit să fie mai transparenți în tot acest procedeu și să o trimită fie direct la Ministerul Educației, fie aici la ISJ. Problema este dacă se va descurca doamna pe mai departe. Dacă am avut dreptate, o să fie rău; dacă nu am avut, atunci va fi bine pentru toată lumea. Dar o să se vadă că am avut dreptate, din păcate”.v v vPentru că diferența de punctaj a fost atât de mare, am încercat să aflăm de la Mirabela Amarandei, purtător de cuvânt al MENCS, dacă metodo-logia prevede vreo sancțiune pentru examinator, mai ales că asemenea „anomalii” au mai fost semnalate și de alte județe și chiar într-un număr mult mai mare.„Nu pot să mă antepronunț, dar voi verifica situațiile apărute și vom reveni cu un răspuns”, a spus Amarandei, recomandându-ne să studiem mai atent metodologia.Ce-i drept, noi am studiat-o, dar pe nicăieri nu sunt prevăzute măsuri de sancționare. Dar faptul că ministrul Mircea Dumitru a decis, în ultimul moment, că reevaluările se vor realiza în alte județe, ca urmare a valului neașteptat de contestații… nici acest aspect nu e prevăzut de metodologie.