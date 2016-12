Conferinţă internaţională de studii baltice şi nordice, la Universitatea „Ovidius”

Conferință internațională de studii baltice și nordice, la Universitatea „Ovidius”

Marţi, 28 Mai 2013

Facultatea de Istorie și Științe Politice, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, și Asociația Română pentru Studii Baltice și Nordice au organizat, în perioada 24-26 mai, a patra conferință internațională de studii baltice și nordice, intitulată „Empire-building and region-building in the Baltic, North and Black Sea Areas”.Conferința s-a bucurat de o participare impresionantă, peste 90 de cercetători din România, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Statele Unite ale Americii, Germania, Finlanda, Spania, Portugalia, Turcia, Marea Britanie, Japonia, Austria, de la prestigioase universități și instituții de cercetare (Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „N.Iorga” al Academiei Române, Universitatea „Ovidius” din Constanța, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” din Iași, universități din Gdansk, Kaunas, Vilnius, Izmir, Riga, Dokuz Eylul, Helsinki, Oulu, Greifswald, Turku, Viena). Au participat la conferință Kalervo Hovi, Ileana Căzan, Florin Anghel, Michael North, Veniamin Ciobanu, Cosmin Popa, Mioara Anton, Lucian Leuștean, Valter ©èerbinskis, Eriks Jekabsons, Michael Wedekind, Kazimierz Musial.De asemenea, au participat reprezentanți ai corpului diplomatic, care, de altfel, în prima zi, au luat parte la masa rotundă dedicată construcției regionale în zona Mării Baltice. Au fost prezenți Excelența Sa Ulla Väistö, ambasador al Finlandei la București, Excelența Sa Marek Szczygiel, ambasador al Poloniei la București, Excelența Sa Vladimir Jarmolenko, ambasador al Lituaniei la București, Herman Baskćr, însărcinat cu afaceri al Norvegiei în România, Mihkel Metsa, însărcinat cu afaceri al Estoniei la Varșovia, Laurențiu Lazăr, consul onorific al Norvegiei la Constanța.Conferința a fost organizată pe 5 reuniuni plenare și 13 secțiuni. În cadrul reuniunilor plenare, au conferențiat cercetători recunoscuți precum Marko Lehti (despre istoria transnațională și cooperarea regională, comparativ între zona Balticii și Mării Negre), Marku Kangaspurro (despre identități divizate în zona Mării Baltice), Stefan Ewert (despre rolul protecției apei și agriculturii în zona baltică, instrumente ale cooperării regionale), Michael North (despre mare ca loc al memoriei, comparație între Strâmtorile daneze și cele ale Mării Negre), Leonidas Donskis, europarlamentar și istoric lituanian, care a vorbit despre importanța actuală a studiilor baltice.Secțiunile conferinței au fost organizate sub variate teme de dezbatere: limbă și construcția regională, minorități și practici lingvistice în zona Mării Baltice, construcții identitare în zona Mării Baltice, diplomație și construcție regională în prima jumătate a secolului XX, construcția regională după prăbușirea Uniunii Sovietice, minorități și identități regionale, comunism și globalizare, diplomație și confruntare, literatură, teatru și identitate, cooperare regională în Europa Centrală și de Est în perioada interbelică, educație și conducere, între tradiție, provocări și perspective, state vecine și Mari Puteri.În cadrul conferinței s-au desfășurat și două ateliere de lucru, cu finanțare europeană: „CoCreat-Enabling Creative Collaboration through Supportive Technologies” și „PROFILES-Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science Development of the Universities Staff Skills in order to be Able to use an E-learning System”, ambele cu participare internațională.Conferința a prilejuit, de asemenea, organizarea unor ședințe de lucru ale Asociației Române de Studii Baltice și Nordice. Cu acest prilej, Excelența Sa Ulla Väistö a fost aleasă, în unanimitate, președinte de onoare al Asociației. De asemenea, au fost discutate proiecte de viitor, precum organizarea celei de-a cincea ediții, jubiliară, și a unei școli de vară dedicată studiilor de limbă și civilizație baltică și nordică.Nu în ultimul rând, în cadrul conferinței au fost lansate mai multe volume și reviste academice (Leonidas Donsikis, Putere și Imaginație. Studii de politică și literatură, Târgoviște, Cetatea de Scaun, 2012; Veniamin Ciobanu, Europe and the Porte: new documents on Eastern Question, vol. IX: Swedish diplomatic reports 1821-1829, Târgoviște, Cetatea de Scaun, 2012; Titus Gârbea, Memorial și însemnări zilnice, vol. 1-3, editor Silviu Miloiu, Târgoviște, Cetatea de Scaun, 2012; Revista Română de Studii Baltice și Nordice, Analele Universității „Ovidius” - seria Științe Politice).Conferința s-a încheiat cu o excursie tematică la Cetatea Histria, prilej pentru participanții din străinătate de a lua contact cu una din primele așezări din zona Mării Negre, apărute ca urmare a colonizării grecești.