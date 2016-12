Conducerea UMC ia primele măsuri în urma scandalului de CORUPŢIE!

5

manevre evazive

UMC-ul reuseste sa dea cu stangul in dreptul in continuare! se spala pa maini ca Pilat din Pont si toate sunt bune si frumoase si roz in Universitate. Nimeni nu ia spaga, nimeni nu da spaga, doar presa e rea si defaimeaza imaginea UMC-ului prin articolele sale. Nu fac altceva decat sa isi justifice actiunile in cel mai josnic mod. Daca presa maine spune ca TOTI studentii dau spaga si TOTI profesorii iau spaga ramane doar portarul? Cum adica: "Precizăm că măsurile anunțate au fost luate exclusiv pe baza informațiilor apărute prin intermediul mijloacelor de comunicare mass-media"? Voi sunteti normali? Nu ancheta interna, nu rezultate si sentinte OFICIALE, nu, nimic, doar ca scrie in ziare? V-ati cam pripit in decizii. Si pe la celelalte materii cand se face "curatenie"? Va cam tremura fundul...