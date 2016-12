Concursul pentru directori de şcoli. Noutăţi de ultimă oră!

Concursul pentru directori de școli. Noutăți de ultimă oră!

Conform celor mai recente declarații ale ministrului Educației, Adrian Curaj, metodologia de concurs pentru directorii de școlii va fi finalizată la sfârșitul acestei luni.„Pregătesc o metodologie potrivită de selecție, de concurs, pentru directorii școlilor, și vă aduc aminte că, în ultimii șapte ani, nu am avut ceva transparent în acest context. Cred că este destul curaj să începi un asemenea demers. De șapte ani, directorii nu au participat la concursuri și primesc doar prelungiri din șase în șase luni sau pe cât timp primesc, ceea ce nu cred că face bine școlii românești”, a declarat Adrian Curaj.Așa că vestea unui test național online, lansată zilele acestea, s-ar putea să le bulverseze liniștea multor directori constănțeni.„Concursurile pentru directori de școli au fost de la început și sunt o prioritate, lucrăm cu un grup puternic care face resurse umane în multinaționale. Am încredere că vom putea veni în prima etapă a concursului de directori cu un test online național, astfel încât să aibă încredere că pot aplica toți. Va fi acest test de resursă umană online general și, după ce trec acest test, vor putea să își ducă dosarele pentru concurs”, a explicat ministrul.În plus, același șef de minister mai afirmă că directorii vor fi numiți direct de către consiliul de administrație al școlii.