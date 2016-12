Concursul pentru directori a ajuns într-un nou punct. DECLARAŢIA ZILEI

Concursul pentru directori a ajuns într-un nou punct. DECLARAȚIA ZILEI

Ştire online publicată Joi, 15 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Concursul pentru directori este și un exercițiu de înțelegere a modului cum a fost învățat "sistemul" să funcționeze, a scris ministrul Educației, Mircea Dumitru, pe Facebook."Concursul pentru directori este și un exercițiu de înțelegere a modului cum a fost învățat 'sistemul' să funcționeze. Pentru că 'sistemul' s-a repliat și a înțeles unde are cale de manevră: comisiile județene de evaluare. Acolo s-au purtat adevărate lupte de gherilă. Am primit sute de mesaje pe e-mail, ori aici, pe Facebook. Dar contestații, puțin sub 300. Soluționate favorabil, aproape toate", a spus demnitarul.El a adăugat că unele dintre sesizările primite vor ajunge la Parchet, altele fiind deja anchetate."Unele dintre sesizările primite vor ajunge la Parchet. Alte situații din județe sunt deja anchetate. Pentru că, oricât și-a dorit 'sistemul' să ne oprească, noi am mers mai departe cu principii, valori, responsabilitate", a afirmat ministrul.Potrivit lui Dumitru, au fost voci "vehemente" care au urmărit oprirea concursului și, implicit, continuarea unei practici "nocive" pentru școală."Presiuni, emoție pusă la bătaie și multe acuzații fără acoperire. Minciuni, multe minciuni, chiar. Au fost voci vehemente care au urmărit oprirea concursului și, implicit, continuarea unei practici nocive pentru școală. Am mers mai departe. Pentru că, în tot acest timp, am încercat aici, în minister, să organizăm un concurs corect, care să dea o șansă reală pentru profesioniști", a declarat Mircea Dumitru.El a felicitat toți profesorii care au promovat concursul."Dacă vrem să transformăm cu adevărat educația, dacă ne dorim ca vorbele frumoase și visurile copiilor noștri să nu se oprească la porțile școlilor, suntem datori cu o altfel de politică a școlii. Una care nu are nimic de-a face cu politica de partid", a completat reprezentantul MENCS.