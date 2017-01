Concursul internaţional „The Best Bridge Team“

Concursul internațional „The Best Bridge Team“

2009

Anul acesta au participat echipe reprezentând Academia Navală din Spania (University of Cantabria - Escuela Tecnica Superior De Nautica), Academia Navală din Varna - Bulgaria („Nicola Y. Vaptsarov” Naval Academy) și Universitatea de Marină din Istanbul (Istanbul Technical University - Maritime Faculty), Academia Navală din Odessa - Ucraina (Odesa National Maritime Academy), Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanța și Universitatea Maritimă Constanța. Universitățile participante fac parte din International Association of Maritime Universities (IAMU), organizație consultativă a IMO (International Maritime Organization) și care cuprinde cele mai importante universități de marină din lume. Pornind de la experiența plăcută a concursului din anul precedent, echipele au fost mixte a câte trei persoane, fiecare dintre ele fiind de altă naționalitate, realitate care se întâlnește la bordul navelor maritime în ziua de azi. Cu această ocazie, la ediția 2009 a concursului „The Best Bridge Team” au participat șase eleve ofițer. Participanții la acest concurs au demonstrat abilitățile lor profesionale pe parcursul unui cart de navigație, derulat în simulatorul complex de navigație al Universității Maritime Constanța. Ei au efectuat un voiaj între porturile Antwerpen și Dublin, zona de navigație fiind la est de coasta Irlandei.