Concursul de directori, pe ultima sută de metri. Numărul candidaţilor, mister total!

...SI EU MA TOT INTREB?!

Eu fac parte din comisie?...Cred ca este o greseala pentru ca d-l Fagadau poate nu stie dar eu am fost inspector general 3 ani, timp in care am si facut numiri politice de directori care, unii, inca sunt pe functie si s-au inscris si la acest concurs. Prefer sa fiu sincer si sa fac cunoscute aceste detalii acum decat sa fiu mustrat mai tarziu. Am fost general si cunosc principiile conform carora functioneaza ISJ-ul: trensparenta, obiectivitate, profesionalism. In situatia in care actualul ministru este tehnocrat, ma va intelege ca numirea mea in aceasta comisie a fost o gluma.