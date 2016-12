Concursul de directori naşte un nou scandal! Reprezentanţii primarului Făgădău, contestaţi

2

Dilema...

Cat de justificata este nominalizarea ca membri in comisii a unor fosti directori, fosti inspectori despre care toata lumea stie cum au ocupat functiile pe care le-au avut ani de zile ??? Numiri politice...Si desemnarea acestora in comisii duce la aceeasi solutie, acelasi rezultat va fi: noi numiri politice in functii! Oare asta se doreste prin organizarea acestor "concursuri"? Si la nivelul ministerului la fel??? Dezamagire totala! O tara corupta si un sistem bolnav incurabil!!!