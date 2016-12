Concursul de directori iscă alt scandal. Bastonaşele din proba scrisă, "revendicate" de psihologi

Concursul de directori iscă alt scandal. Bastonașele din proba scrisă, "revendicate" de psihologi

Cu toate că prima probă a concursului pentru funcția de directori a fost demult… depășită, ecourile subiectelor pe care le-au avut de rezolvat candidații încă nu s-au stins, ba mai mult au căpătat o amploare neașteptată, Colegiul Psihologilor cerând Ministerului Educației să anuleze examenul pe motiv că ar fi folosit un test făcut de specialiști care nu sunt psihologi.„Ministerul nu are dreptul legal să testeze aptitudinile cognitive și competențele manageriale, întrucât acesta e obiectul psihologiei clinice, putând fi testați numai de profesioniști atestați”, a afirmat Mihai Aniței, președintele Colegiului Psihologilor din România.În schimb, reprezentanții ministerului spun că nu vor modifica nimic, iar examinarea directorilor continuă.Mirabela Amarandei, consilierul ministrului Educației, afirma că „domnul președinte al Colegiului Psihologilor din România este într-o gravă eroare. Testul aplicat profesorilor în data de 12 octombrie nu a vizat evaluarea unor abilități psihologice. Vorbim aici despre o evaluare a abilităților cognitive”.Din păcate, aceeași dezamăgire și gust amar îl trăiesc zeci de candidați constănțeni care au picat proba scrisă, dar care au în spate o activitate managerială cuantificată în rezultate bune de-a lungul anilor. Spre exemplu, prof. Anghelina Târnă, de la Colegiul Agricol Poartă Albă: „Proba scrisă a fost asemănătoare unui test psihologic. Eu consider că pentru acest test, Ministerul Educației putea să ne îndrepte către un medic psihiatru sau, cum este testarea psihologică pe care o facem la începutul anului cu medicul de medicina muncii, să-mi solicite un document pe care eu să-l atașez la documentele administrative, în momentul în care mi-am depus dosarul pe platformă.Consider că vremea bastonașelor a trecut de pe la grădiniță. În toți acești ani cât am fost director am fost preocupată de problemele manageriale, și nu m-am așteptat să întorc bastonașe și să arăt asemănări. Eu am fost preocupată să aduc rezultate în școală, să îmbunătățesc baza materială a laboratoarelor, să am căldură în școală, să am cu ce să-i aduc la ore, să aduc venituri extrabugetare… În niciun caz ce este comun șosetelor și mănușilor sau dacă are măgarul are copite sau coamă. Când am văzut acele 20 de desene mi s-a ridicat tensiunea! Și cum vă explicați că profesori ingineri, directori cu experiență, profesori de chimie-fizică sau matematică nu au luat proba? Nu mi se pare corect ca în acest concurs să nu se pună întrebări din legislație”, a declarat prof. Târnă.Până una alta, numărul directorilor picați a crescut de la 30 la 50, din cau-za unei probleme de ordin administrativ, să-i spunem, și care ar trebui luată în vedere de Ministerul Educației, cum de altfel s-a întâmplat imediat după închiderea înscrierilor, când s-a acceptat o derogare. Este vorba despre încărcarea incompletă pe platformă a paginilor de dosar, ceea ce face ca actualul CV să fie depunctat major.Curios că mulți dintre cei picați zilele acestea sunt actuali directori de grădinițe.