Concurs naţional de matematică, la Colegiul "Mircea"

Concurs național de matematică, la Colegiul "Mircea"

La finele acestei săptămâni, mai precis vineri, 29 mai, de la ora 9,30, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța organizează, sub egida Societății de Științe Matematice din România, filiala Constanța, în parteneriat cu Asociația Colegiilor Centenare din România, cea de-a XVI-a ediție a Concursului Național de Matematică „N.N. Mihăileanu”.Competiția este dedicată elevilor din clasele VII-XII și suscită an de an interesul a numeroși copii care vin din țară special pentru a-și testa cunoștințele.