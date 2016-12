Concurs naţional cu finala la Londra

Concurs național cu finala la Londra

Organizat după aceleași criterii ca și Olimpiada de limbă engleză, de către Uniunea Vorbitorilor de Limbă Engleză (ESU), Concursul Internațional de Discurs Public în Limba Engleză este considerat continuarea olimpiadei la nivel internațional. Tema națională este „Dreams and Fantasies”. Prima fază este programată în intervalul 11-13 februarie, faza județeană - 18-20 februarie, faza regională - 4-6 martie, semi-finala la București pe 17 martie, finala a doua zi, pe 18 martie, pentru ca pe 18 mai cei mai buni vorbitori de limbă engleză să plece la Londra la finala internațională, a cărei temă este „Words are not enough”. „Mulțumită rezultatelor obținute de elevii noștri la acest concurs an de an, MECTS oferă județului nostru locuri în plus la Olimpiada de limbă engleză - faza națională”, anunță prof. Florina Jasmine Niculescu, inspector pentru limba engleză. Înscrierile se pot face până luni, 31 ianuarie.