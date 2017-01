Concurs internaţional „Cea mai bună echipă de cart”, pe simulatoarele Universităţii Maritime

Concurs internațional „Cea mai bună echipă de cart”, pe simulatoarele Universității Maritime

zilele de 19 și 20 iulie, Universitatea Maritimă din Constanța organizează concursul internațional „The Best Bridge Team“ (Cea mai bună echipă de cart). Anul acesta, la cea de-a doua ediție a concursului, participă echipe aparținând Universității Tehnice din Satakunta - Finlanda, Academiei Navale din Varna - Bulgaria și Universității de Marină din Istanbul, Academiei Navale „Mircea cel Bătrân“ Constanța și Universității Maritime Constanța. Universitățile fac parte din International Association of Maritime Universities, organizație consultativă a IMO (International Maritime Organization) și care cuprinde cele mai importante universități de marină din lume. Modul în care se derulează acest eveniment reprezintă o premieră la nivel mondial, studenții formând echipaje mixte, multinaționale, așa cum există și în realitate la bordul navelor maritime. Participanții la această competiție trebuie să demonstreze abilitățile lor profesionale pe parcursul unui cart de navigație, derulat în condiții de simulare pe durata a aproximativ trei ore. Pentru acest an, scenariul care va fi rulat pe Simulatorul Complex de Navigație al Universității Maritime Constanța, va impune concurenților să tranziteze de la sud către nord o porțiune a arhipelagului danez, cunoscută sub denumirea de Storebelt. Ruta de navigație urmează să treacă și pe sub podul rutier care leagă Danemarca de Suedia în zona Osterrenden. Nava pe care o au de condus acești tineri, viitori ofițeri de punte, este o navă e dimensiuni mari, specializată în transportul autovehiculelor (Car Carrier). Joi, 19 iulie, vor fi trase la sorți echipajele și va avea loc sesiunea de antrenament, iar vineri, 20 iulie, se va desfășura concursul propriu-zis. „Concursul va demonstra în ce măsură studenții acestor universități de marină, punând în valoare cunoș-tințele teoretice și practice deja acumulate, vor reuși să tranziteze cu succes această zonă dificilă, de-a lungul rutei existând multe pericole de navigație. Indiferent de rezultatul final al concursului, trebuie evidențiat curajul și determinarea studenților de a se angaja la o astfel de încercare, care datorită utilizării și tehnologiilor de ultimă generație în materie de simulare maritimă, transpune activitatea lor într-un cart de navigație foarte asemănător cu realitatea”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, conf. dr. ing. Eugen Bârsan, prodecanul Facultății de Navigație și Transport Naval, organizatorul concursului.zilele de 19 și 20 iulie, Universitatea Maritimă din Constanța organizează concursul internațional „The Best Bridge Team“ (Cea mai bună echipă de cart). Anul acesta, la cea de-a doua ediție a concursului, participă echipe aparținând Universității Tehnice din Satakunta - Finlanda, Academiei Navale din Varna - Bulgaria și Universității de Marină din Istanbul, Academiei Navale „Mircea cel Bătrân“ Constanța și Universității Maritime Constanța. Universitățile fac parte din International Association of Maritime Universities, organizație consultativă a IMO (International Maritime Organization) și care cuprinde cele mai importante universități de marină din lume. Modul în care se derulează acest eveniment reprezintă o premieră la nivel mondial, studenții formând echipaje mixte, multinaționale, așa cum există și în realitate la bordul navelor maritime. Participanții la această competiție trebuie să demonstreze abilitățile lor profesionale pe parcursul unui cart de navigație, derulat în condiții de simulare pe durata a aproximativ trei ore. Pentru acest an, scenariul care va fi rulat pe Simulatorul Complex de Navigație al Universității Maritime Constanța, va impune concurenților să tranziteze de la sud către nord o porțiune a arhipelagului danez, cunoscută sub denumirea de Storebelt. Ruta de navigație urmează să treacă și pe sub podul rutier care leagă Danemarca de Suedia în zona Osterrenden. Nava pe care o au de condus acești tineri, viitori ofițeri de punte, este o navă e dimensiuni mari, specializată în transportul autovehiculelor (Car Carrier). Joi, 19 iulie, vor fi trase la sorți echipajele și va avea loc sesiunea de antrenament, iar vineri, 20 iulie, se va desfășura concursul propriu-zis. „Concursul va demonstra în ce măsură studenții acestor universități de marină, punând în valoare cunoș-tințele teoretice și practice deja acumulate, vor reuși să tranziteze cu succes această zonă dificilă, de-a lungul rutei existând multe pericole de navigație. Indiferent de rezultatul final al concursului, trebuie evidențiat curajul și determinarea studenților de a se angaja la o astfel de încercare, care datorită utilizării și tehnologiilor de ultimă generație în materie de simulare maritimă, transpune activitatea lor într-un cart de navigație foarte asemănător cu realitatea”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, conf. dr. ing. Eugen Bârsan, prodecanul Facultății de Navigație și Transport Naval, organizatorul concursului.