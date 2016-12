CONCURS DIRECTORI / Veste excelentă pentru candidaţii respinşi

1

Vai noua ...

Ministerul mai da o sansa ratatilor care sunt directori de zeci de ani , si numiti politic , s-au sclerozat in functie . Acesti sacali care au dus in colaps invatamantul , vor sa aranjeze in continuare scoala , s-o mulga , s-o tunda , s-o beleasca de continut . Le-am vazut disperarea cand s-a hotarat concursul ... Secaturile se vor pe viata la comanda , desi sunt prosti si proaste cu zurgalai . Si mafioti , si mafioate , latra si la ideea de a se intoarce la catedra , ca profesori normali , pentru ca nu mai sunt normali ! Astia vor stinge lumina in invatamant in perioada urmatoare ... Daca suntem naivi si lipsiti de curaj ca sa le taiem avantul mizerabil !