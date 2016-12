CONCURS / CUGET LIBER TE TRIMITE LA SPECTACOLUL "Rhythm Of The Dance"

Ştire online publicată Marţi, 21 Aprilie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Clasament CONCURS

1. Barsan Radu - 167 voturi

2. Barsan Mirela - 164 voturi

3. Dede Ervin Eduard - 162 voturi

4. Dede Herchin - 156 voturi

5. Oprea Florin - 78 voturi

6. Boramet Ergean - 73 voturi

7. Oprea Florin - 40 voturi

8. EMIL DUMITRELE - 12 voturi

9. Camelia Tudor - 7 voturi

10. Camelia Tudor - 4 voturi

11. Neaca liviu - 3 voturi

12. Bianca - 2 voturi

„Cuget Liber” împreună cu Project Events îți oferă ocazia de a câștiga unul dintre cele patru bilete la spectacolul „Rhythm of the Dance”, ce va avea loc vineri, 24 aprilie, de la ora 19,00, pe scena Casei de cultură din Constanța.Iată ce trebuie să faci:1. Lasă un comentariu la acest articol în care să ne spui de ce îți dorești să ajungi la „Rhythm Of The Dance”2. Strânge cât mai multe voturi la comentariul tău pentru a intra în Top 4.Voturile se pot strânge până miercuri, 22 aprilie, ora 23,00. Orice vot primit după expirarea perioadei de concurs nu va fi luat în considerare. Câștigătorii vor fi anunțați a doua zi, pe 23 aprilie, iar biletele pot fi ridicate în aceeași zi de la sediul redacției „Cuget Liber”, până la ora 16,00.La postarea comentariului folosește NUMELE, PRENUMELE și o adresă de e-mail validă.Nerespectarea integrală a etapelor de participare la concurs va duce la invalidarea comentariului.Folosirea unui limbaj trivial te va descalifica automat din concurs.