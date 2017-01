Concurenţi talentaţi au interpretat şlagăre de neuitat

În prima seară a festivalului „DanS“, de la Medgidia

Concurenți talentați au interpretat șlagăre de neuitat

Lupta pentru câștigarea trofeului se anunță strânsă, deoarece concurenții au cântat foarte bine, dând dovadă de calități interpretative deosebite și prezență scenică de succes. În prima seară a concursului „DanS”, de la Medgidia, au urcat pe scenă 13 concurenți de la secțiunea interpretare și 6 de la creație, care au interpretat piese ale binecunoscuților compozitori Adrian Ordean, Cornel Fugaru, dar și ale altor compozitori care se află în pragul afirmării, precum Claudiu Bulete și Gabriel Băruță. Deși mulți dintre concurenți au mai participat și la alte competiții muzicale, emoțiile nu i-au ocolit; așa că aplauzele publicului au reprezentat un motiv de încurajare pentru tinerii participanți. Au fost interpretate piese cunoscute, dar și dificile, precum „Să mori de dragoste rănită”, „Deschideți poarta soarelui”, „Tu n-ai avut curaj”, dar concurenții au reușit să cânte aproape la fel de bine ca Angela Similea sau Mădălina Manole. Publicul a știut să guste muzica adevărată În prima seară a festivalului, spectatorii nu au plecat din sală decât la puțin timp după miezul nopții, atunci când au terminat de cântat toți artiștii invitați. „A meritat să stau până la sfârșit, a fost foarte frumos. Toate vedetele au știut să distreze publicul. Se vede că la noi în oraș oamenii duc dorul spectacolelor de muzică ușoară“, a spus Ioana C., de 47 de ani. „Mi-a plăcut cel mai mult Adrian Enache, pentru că a fost foarte vesel, a cântat melodii ritmate și a dansat tot timpul. A făcut atmosferă, dar și Cătălin Crișan a cântat piese frumoase”, ne-a spus Mirela B., o spectatoare de 26 de ani. „Este bine că avem și noi la Medgidia un festival național de muzică ușoară unde se cântă cu orchestră live. Oamenii trebuie să mai ia parte și la lucruri frumoase, plăcute, nu doar la bătăi în stradă sau la concerte unde se cântă cu discul și lumea stă în picioare și se îmbulzește“, este de părere Dumitru M., un localnic din Medgidia, de 43 de ani. Gala laureaților, cea mai așteptată seară Sâmbătă, începând cu ora 20, se va desfășura ultima seară a Festivalului de muzică ușoară „DanS”, de la Medgidia. Vor fi premiați câștigătorii celor două secțiuni, interpretare și creație, și se va acorda trofeul festivalului în valoare de 3.000 de euro. Radio România va acorda și o diplomă de excelență, care îi va oferi câștigătorului posibilitatea să înregistreze două piese cu orchestra pentru fonoteca Radiodifuziunii Române. După decernarea premiilor, vor cânta soliști ai Teatrului de revistă „Majestic” din Ploiești, printre care Nico și Daniela Răduică. De asemenea, spectatorii îl vor vedea în recital pe Ștefan Bănică Jr, care va închide cea de a treia ediție a Festivalului „DanS”. Cătălin Crișan îi dedică soacrei un album muzical Solistul de muzică ușoară Cătălin Crișan s-a aflat, joi seară, pentru a treia oară la Medgidia. El a susținut un recital după încheierea primei părți a concursului, interpretând piese vechi, precum „Dacă pleci“, dar și multe melodii noi. Una dintre piesele proaspete ale solistului se numește „Soacra“ și nu are mai mult de o săptămână de când a fost lansată. Interpretul a spus publicului că melodia a fost compusă la îndemnul și cererea propriei soacre. De asemenea, Cătălin Crișan are în proiect lansarea unui nou album intitulat „Familia mea”, care va fi lansat, cel mai probabil, în luna martie 2008, din cauza faptului că artistul este foarte aglomerat și cu postul pe care îl deține în televiziune. Titlul albumului este sugestiv, deoarece piesele sunt cântate în duet cu soția sa, dar și cu fetița lor, Daria. Melodia de pe album care va avea și videoclip este chiar…„Soacra”. „Mai am puțin și îmi fac buletin de Medgidia“ A fost declarația lui Adrian Enache în momentul în care a urcat pe scena Casei de Cultură din Medgidia. Artistul a mai fost în oraș în urmă cu aproximativ o lună și jumătate, când a evoluat pe scena din Parcul 1 Mai, cu ocazia sărbătorii de Bairam. Joi seară, la Festivalul „DanS”, dinamicul interpret a ridicat sala în picioare încă de la prima melodie. Solistul nu a cântat doar melodii proprii, ci și piese din repertoriul popular al Sofiei Vicoveanca, Ion Dolănescu, melodii internaționale precum „Cousin Viny“ și „Tutti frutti“ și alte cântece menite să îi distreze pe spectatori și să le smulgă ropote de aplauze. Artistul și-a încheiat prestația cu un omagiu adus celui care a fost Dan Spătaru. El a interpretat „Drumurile noastre toate”, cerând publicului să se ridice în picioare, iar refrenul „Drumurile și iubirea /Gândurile fericirea“, a devenit „Drumurile și iubirea, /Dan Spătaru, Medgidia“. Corina Chiriac a întârziat la Medgidia pentru că i-a murit cățelul Așteptată joi dimineață, la Medgidia, pentru a completa echipa juriului și pentru a susține un recital în prima seară a concursului, îndrăgita interpretă Corina Chiriac le-a dat emoții organizatorilor. Ea a ajuns după-amiază la Medgidia, deși, a spus solista, era la un pas să nu mai vină deloc. Motivul întârzierii l-a constituit decesul cățelului artistei, Jeki, un labrador negru în vârstă de doi ani și jumătate. Iubitoare de animale, Corina a fost nevoită să pregătească toate cele de cuviință pentru cățeluș, astfel că a chemat o mașină de la cimitirul animalelor și s-a ocupat de funerarii, care au costat nu mai puțin de 1.500 de lei. „Eram foarte nervoasă, mai ales că am venit pe o vreme urâtă, iar pe autostradă nu se vedea nimic. Dar m-am gândit că eu am o treabă în seara asta, oamenii care vin la spectacol vin ca să iasă din rutina de acasă, și un artist trebuie să îi distreze, să le dea ocazia să facă o călătorie muzicală“, a spus Corina Chiriac. Interpreta i-a dedicat și cățelușului o melodie și a mai spus că numele următorului patruped pe care îl va avea va fi tot Jeki.