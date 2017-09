Concertul Europa FM "Live pe Plajă". Cele mai îndrăgite trupe vin pe litoral pentru un concert de excepţie

1

Despre intrarea libera

Intrarea libera dar in anumite conditii : participantii nu pot intra la concert cu apa sau alimente, persoanele fiind controlate la intrare mai ceva ca in aeroport. Astfel am vazut numeroase familii cu copii mai mari sau mai mici nu au mai intrat la cocert. Binenteles in interior puteai sa cumperi ce vrei : bere, suc . Apa. Mancare etc. Ddeci conform orgazitorilor care se dau mari sponsori cu veleitati caritabile cu asteptari de 50000-100000 de persoane sperau sa obtina la un consum de 5-6 lei de persoana 250000-500000lei ...deci nimic nu e gratis