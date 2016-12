CONCERTELE anului 2015 la Bucureşti: André Rieu, Robbie Williams, Marc Anthony

CONCERTELE anului 2015 la București: André Rieu, Robbie Williams, Marc Anthony

Ştire online publicată Marţi, 30 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Anul 2015 se anunță a fi unul plin de evenimente pe scena muzicală din România, artiști internaționali, îndrăgiți de publicul român, urmând să concerteze în premieră la București. André Rieu, Robbie Williams, Marc Anthony și OneRepublic sunt doar câteva dintre numele mari anunțate până în prezent.Cântărețul britanic Robbie Williams va susține un concert în România în 2015, potrivit Sorinei Burlacu, proprietarul companiei Events, unul dintre organizatorii de concerte și spectacole de anvergură din țara noastră.De asemenea, Thomas Anders, fost membru al duoului pop german Modern Talking, va susține un concert la Sala Palatului din București, pe 24 ianuarie 2015.Pe de altă parte, formația suedeză Sabaton, una dintre cele mai populare trupe din noul val de power metal și heavy metal, va concerta, pe 27 ianuarie 2015, la Turbohalle din București, cu ocazia lansării noului ei album, "Heroes".Tot în 2015, Toto Cutugno, cunoscutul interpret al melodiilor "L'Italiano", "Serenata" și "Insieme: 1992", va concerta, pe 27 februarie, la Sala Palatului din Capitală, într-un show unic, alături de Orchestra Simfonică București, care va oferi evenimentului un plus de valoare, exuberanță și energie.Joaquín Cortés, considerat "regele flamencoului", va prezenta "Gitano", "cel mai intim spectacol de până acum", pe 15 martie 2015, la Sala Palatului din București.De asemenea, Richard Clayderman, unul dintre cei mai faimoși pianiști la nivel internațional, revine la București, pe 26 martie 2015, cu spectacolul "From Paris with Love", prezentat în premieră mondială, la Sala Palatului, iar cântărețul Marc Anthony va susține un concert la Sala Palatului din Capitală, pe 31 martie 2015.Vezi AICI ce alți artiști vor veni în România pentru a susține concerte