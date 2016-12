Concerte, teatru şi proiecţii de filme în Vamă

Concerte, teatru și proiecții de filme în Vamă

A început cel mai mare festival de arte vizuale din România „Vama sub lumini de Oscar”. Canadienii de la „The Lemon Bucket Orchestra”, considerați revoluționarii muzicii folk, vor concerta pentru prima dată în Vamă, care va deveni capitala artelor vizuale până la sfârșitul lunii august 2015. Cursuri și ateliere practice gratuite de film, fotografie și pictură, dar și concerte, proiecții de film și piese de teatru, toate acestea se vor desfășura în cadrul festivalului. The Lemon Bucket Orkestra (Canada), InFusion Trio (Ungaria), Vali Bărbulescu, Kumm, Lucia, Adrian Naidin Band, The R.O.C.K. AC/DC Tribute, Trupa Veche și Timpuri Noi vor susține concerte în aer liber.