Concert simfonic la Teatrul „Oleg Danovski”

Astă-seară, de la ora 19, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” a programat un concert simfonic cu un invitat din Grecia. Spyros Kontos, împreună cu Orchestra Simfonică a teatrului, la pupitrul dirijoral fiind Radu Ciorei, va oferi melomanilor constănțeni un medalion Dinos Constantinides (SUA). Vor fi prezentate lucrările: Transformations for Oboe and chamber orchestra LRC 120a, Symphony No 2 LRC 91 (Introspections), Dedications II for Orchestra LRC 238, New Orleans Divertimento II, LRC 224 for oboe and Orchestra.