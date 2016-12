Concert pentru viaţa unei colege

Concert pentru viața unei colege

Anul acesta, Colegiul Național de Arte „Regina Maria” va organiza trei „spectacole umanitare” destinate strângerii de fonduri pentru eleva Elera Meregiu, din clasa a XI-a secția Muzică, specialitatea Canto, care se află într-o situație gravă. După cum afirmă Elera, a fost diagnosticată la vârsta de 11 ani cu osteosarcom humerus drept (tumoare la umărul drept). „Am urmat tratament timp de un an de citostatice apoi pe data de 13 noiembrie 2003 am fost operată în Franța la o clinică particulară unde mi s-a extras 15 cm de os care a fost înlocuit cu o proteză. Aceasta, după ceva timp, din cauza creșterii și neatenției asistenților, s-a luxat. Eu cu proteza luxată am stat 7 ani, deoarece mi-a fost teamă ca boala să nu recidiveze, iar în luna octombrie 2010 am luat legătura cu doctorul specia-list care s-a ocupat de mine și acesta mi-a spus ca îmi trebuie o proteză nouă care costa 16.000 de euro. Dacă intervenția nu va fi cât mai curând, proteza veche care este luxată riscă să îmi iasă prin piele și să îmi provoace o rană deschisă”. Pe lângă banii pentru proteză, ea are nevoie și de bani pentru operație, dar și pentru cazare și drum. Primul concert vocal-instrumental este programat marți, 14 decembrie, la ora 18 - „Vestitori, vestitori!” – și va fi susținut de elevi și profesori ai colegiului. Joi, 16 decembrie, de la ora 18 - „Iată vin colin-dătorii” - concert de colinde susținut de corurile colegiului. Vineri, 17 decembrie, ora 17 se încheie seria cu „Fulgișori de nea” - spectacol susținut de clasele V – XII - secția coregrafie. Toți cei interesați de acest caz și care o pot ajuta pe Elera sunt invitați la unul din aceste spectacole ce vor avea loc în sala „Sergiu Celibidache” a Colegiului Național de Arte „Regina Maria”.