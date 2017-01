Concert pentru copiii cu autism

1

Cursuri practice autism

CURS ROMANO-OLANDEZ AUTISMUL SI SINDROMUL DOWN UNIC IN ROMANIA MINISTERUL EDUCATIEI http://www.cursuriautism.ro Cursurile sunt acreditate de Ministerul Educatiei – diploma de perfectionare post-universitara ce va fi eliberata de catre minister este: – o piesa importanta ce se depune in dosarul de evaluare periodica a fiecarui cadru didactic; – un document care certifica clar o specializare autorizata atunci cand se depune dosarul la Colegiul Psihologilor pentru obtinerea dreptului de libera practica. – durata – 12 luni; – frecventa – doua zile lucratoare consecutive / luna; 5 ore / zi; -orele de desfasurare: 16 -21; -pe parcursul derularii cursului o parte din module se vor desfasura in week-end incepand cu ora 9 (sambata si duminica); – in fiecare zi de curs vor fi 2 prezentari video; – scopul cursului: insusirea si dezvoltarea de catre participanti a tehnicilor si metodelor practice de lucru cu copilul autist; Exercitii practice program cu picograme Exercitii practice program cu picograme -tehnicile psihoterapeutice de interventie prezentate sunt cele consacrate in Olanda, Suedia, SUA, Australia – TEEACH, ABA, PECS, Small Steps, Give me five, – parteneri: – Centrul Medical Pedagogic- Olanda, Universitatea Mc. Guire – Australia , -demonstratii practice cu copii cu autism, Activitati practice in cadrul cursului Activitati practice in cadrul cursului – Lector Psih. Tudor Mitasov – nu se vor obtine credite din partea Colegiului Psihologilor sau a Inspectoratului Scolar – toate materialele video in limba engleza si olandeza sunt subtitrate in limba romana, – cursul este teoretico-practic, – gr tinta: psihologi, studenti, psiho-pedagogi, logopezi, profesori de sprijin, educatori, invatatori, profesori, parinti ( e recomandat sa participe ambii parinti, dar va plati numai unul); -obiectivul cursului este acela de a oferi tuturor participantilor tehnicile si metodele practice de interventie asupra oricarei persoane cu autism, indiferent de particularitatile specifice ale acesteia; – diplomele sunt recunoscute international; – lector: Tudor Mitasov – formare de lungă durată în intervenția specifică asupra copiilor cu autism cu specialisti olandezi si suedezi; experiență terapeutica: 14 ani; în cursurile realizate până în prezent s-au specializat peste 1200 de persoane; fondator al primului Centru de zi din Moldova destinat copiilor cu autism; autor, alaturi de specialisti olandezi, a unor carti practice de interventie in autism . Tematicile cursului – dezvoltarea capacitatii de comunicare; – comunicarea totala; -dezvoltarea autonomiei la toaleta; -dezvoltarea autonomiei la masa; -dezvoltarea autonomiei la imbracat-dezbracat; – crearea identitatii si structurarea spatiului de viata; – dezvoltarea independentei; – dezvoltarea capacitatii de integrare sociala; – dezvoltarea capacitatii cognitive; – ameliorarea stereotipiilor si a comportamentului deviant; – perioada adolescentei; – tehnici de control a sexualitatii; – metode practice utilizate in activitatea de preventie a abuzului sexual in cazul copiilor cu autism, P.D.D., sindrom Asperger. – principii pedagogice; – dezvoltarea autonomiei la masa; – dezvoltarea autonomiei la toaleta; – activitati fizice; – diagnostic diferential; – instrumente de diagnostic si evaluare; – etiologie; – realizarea programelor prin pictograme; – prognostic; – etc In cadrul cursului se vor putea achizitiona pictograme, carti de specialitate in care sunt descrise metode practice de interventie scrise de lector impreuna cu specialisti olandezi in domeniu cat si carti scrise exclusiv de autori olandezi etc. Pentru orice alte detalii si pentru inscrieri : Alba: 0731 302 621; Arad: 0733 671 800; Brasov: 0721 786 252; 0749 975 103; Botosani: 0741 161 500 Buzau: 0765 461 288; Cluj: 0721 996 507 Craiova: 0766 266 528 Focsani: 0726 830 490; Iasi: 0770 341 542; 0765 544 944; Oradea – 0771 631 022; 0740 777 818; Râmnicu Vâlcea: 0724 790 965; 0770 697 765; Resita: 0721 786 252; 0749 975 103; Târgoviște: 0724 250 111; Timișoara: 0748 138 100;