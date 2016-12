Concert marca Maddriven, la Doors

Club Doors din Constanța va găzdui pe 23 aprilie, ora 20, un concert marca Maddriven. Trupa a luat ființă în 2010 și este formată din muzicieni cu o vastă experiența de scenă. Maddriven cântă metal melodic, textele fiind în limba engleză. Anul acesta, odată cu sosirea unui nou membru, Gabi Nicolau-Guriță de la Krypton, trupa cântă și în lim-ba română. Din componența trupei fac parte: Bogdan (Bat) Costea - back.voc (Interitus Dei, Magica, Lupul cel Rău), Cristian (Biba) Broască-guit.(Hertz, Sound’n’Vision, Old no 7), Gabi (Guriță) Nicolau-lead voc.(Voltaj, Direcția 5, Krypton, Act, Unplugg Me), Cosmin Muja - (Pandora, Old no 7) și Tibi Duțu - bass, back.voc.(Stress, Creston, Euxin, Sound’n’Vision, Old no 7, Magica și Corneliu Stroe (Balkanamera Band, Clay Windham - USA - Texas Blues).