Concert "Luna Amară", în Club Doors

La cinci ani de la „Pietre în alb”, albumul care a marcat un apogeu de maturitate și complexitate în muzica Luna Amară, trupa clujeană revine cu un nou disc ieșit din orice tipare. „Aproape” este o colecție de șapte cântece într-un registru semi-acustic, păstrând amprenta lirică și muzicală a trupei, dar ducând totul la un alt nivel.Turneul de lansare „Aproape” ajunge la Constanța duminică, 15 ianuarie, în Doors Club, începând cu ora 20.„Toamna trecută ne-am decis să semnăm cu Universal Music România și să lansăm un nou material discografic. Albumul se numește Aproape, are 7 piese și nu știm precis dacă e un EP mai lung sau un LP mai scurt... Dacă v-a plăcut Don’t Let Your Dreams Fall Asleep, atunci o să vă placă și Aproape, însă veți avea și una-două surprize. Așteptăm cu nerăbdare să ne vedem la concerte!”, declara Mihnea Blidariu.Prețul biletului este de 30 lei.