Concert extraordinar la Teatrul „Oleg Danovski”

Astă-seară, de la ora 18.30, la teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța este programat Concertul extraordinar susținut de marele violoncelist, Marin Cazacu, decorat în anul 2004 cu Ordinul Meritul cultural în grad de Cavaler.În program vor fi lucrările Uvertura „Hebridele” de Mendelssohn-Bartholdy, Adagio con variazioni pentru violoncel și orchestră de Ottorino Respighi, Concertul în Do major pentru violoncel și orchestră de Joseph Haydn și Simfonia nr.36 in Do major, KV425 „Linz” de Wolfgang Amadeus Mozart. Dirijor va fi Cristian Brâncuși.