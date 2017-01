Concert extraordinar Andre Rieu, în premieră la Cityplex

Sâmbătă, 25 octombrie, și vineri, 31 octombrie, de la ora 19, Cinema Cityplex Constanța oferă șansa iubitorilor de cultură să vizioneze concertul în aer liber al lui Andre Rieu și al faimoasei sale orchestre „Johann Strauss”.Eveniment mondial transmis prin satelit în cinematografele din întreaga lume, Concertul Andre Rieu Maastricht 2014 marchează aniversarea a 10 ani de concerte tradiționale Andre Rieu chiar în orașul său natal Maastricht.Constănțenii se vor număra printre spectatorii speciali ce vor avea posibilitatea să îl asculte pe „Regele Valsului” alături de orchestra sa, formată din 60 de muzicieni, ce va prezenta un program pentru toate vârstele: cunoscute arii de operă, teme clasice interpretate în manieră proprie cu har și umor, cântece minunate din toată lumea interpretate de prestigioși invitați, spectacol de lumini, dansuri, artificii și multe surprize.Andre Rieu a devenit faimos pe plan internațional, având peste 2,5 milioane de CD-uri și DVD-uri vândute în țara sa natală (Olanda) și peste 20 milioane în întreaga lume. Muzica sa a devenit accesibilă publicului larg printr-o interpretare specială, având o nota personală. Piesa „The Second Waltz” (Waltz No. 2 from Jazz Suite No. 2 by Dmitry Shostakovich) a urcat repede pe primul loc în topul 100 al hiturilor și a staționat un an întreg în primele 10 locuri.