Concert de jazz al formaţiei Trenul de noapte, azi, la Club SNC

Concert de jazz al formației Trenul de noapte, azi, la Club SNC

Ştire online publicată Joi, 04 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Club SNC reia seria de manifestări astăzi, prin concertul de jazz pe care îl va susține formația Trenul de Noapte, începând cu ora 19.00. Formația a mai concertat la Club SNC și anul trecut, în noiembrie, revenind, și de data aceasta, în aceeași formulă: „conductorul” formației Trenul de Noapte, Marcian Petrescu (muzicuță voce, texte) Rareș Totu (chitară), Robert Ardeleanu (bas) și Costel Bărbășelu (baterie). Marcian Petrescu este muzician - instrumentist (muzicuță), solist vocal, textier, compozitor de blues, profesor de muzicuță, tehnician reparator și customizer de muzicuțe. În 2000 a înființat la Bistrița, alături de claviaturistul Florin Bejan, formația Trenul de Noapte, în acea perioadă singura formație din România care aborda genul Harmonica Blues. A concertat cu succes în toate cluburile importante de gen din București și alte mari orașe: Timi-șoara, Craiova, Tg. Mureș, Bacău, Bistrița, Cluj etc.). De asemenea, a participat la ediția 2002 a prestigiosului Bibi Jazz & Blues Festival, desfășurat la Vama Veche. A cântat alături de artiști de gen ai României: Florin Ochescu, Sorin Chifiriuc, Berti Barbera, Nightlosers, Eugen Caminschi, A.G. Weinberger etc. În perioada noiembrie 2002- iunie 2003 a cântat alături de Florin Bejan sub titulatura „The Storytellers”, fiind apoi cooptat de Mihai Godoroja în proiectul „Mike Godoroja & Blue Spirit”. Formație pe care a părăsit-o ulterior, pentru a se dedica propriei trupe, Trenul de Noapte.