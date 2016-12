Concert de excepţie Emir Kusturica, în România. Iată când

Concert de excepție Emir Kusturica, în România. Iată când

Emir Kusturica, cel care a impus Vestului modelul cultural balcanic prin muzica și filmele sale, revine în România pentru un spectacol în București, pe 23 octombrie. Kusturica este „responsabil” de sute de concerte ce se țin cu casa închisă și va veni la București alături de trupa sa, THE NO SMOKING ORCHESTRA (TNSO).Trupa s-a format în Sarajevo pe vremea Iugoslaviei și s-a dezintegrat la începutul anilor ’90 din cauza războiului, reformându-se în 1995 cu același entuziasm. Vineri 23 octombrie, după ora 22, românii sunt invitați în Berăria H la un concert-eveniment Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, cu un setlist ce va include atât piese de pe coloana sonoră a filmelor “Pisica albă, Pisica neagră” sau “Life is a miracle” (Bubamara, Upside down, Meine Stadt, Pitbull Terrier, Was Romeo Really a Jerk?, Devil in the business class, Evergreen, Wanted Man, Unza - Unza), dar și melodia preferată a orchestrei: “F**k you MTV“. Un show ce va include multe momente inedite, coregrafii și chef de viață. Biletele pot fi achiziționate din rețelele myticket.ro, eventim.ro și iabilet.ro sau de la locație.