Concert de Crăciun pentru vioară, trompetă şi umor

Concert de Crăciun pentru vioară, trompetă și umor

-Tradiționalul concert de Crăciun susținut de orchestra Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” a avut parte de un succes imens la public miercuri seara, când am putut vedea o serie de poante muzicale, desfășurate sub bagheta dirijorului Radu Ciorei. La începutul evenimentului au interpretat colinde studenții din cadrul Universității Maritime Constanța, instituția organizatoare a concertului. Au urcat, apoi, pe scenă, soliști ai Teatrului „Oleg Danovski”: Roxana Cetali, Ciprian Done, Stela Sârbu, Mădălina Diaconescu, Cătălin Țoro-poc și Doru Iftene, care și-au unit vocile cu cele ale corului. Cealaltă jumătate a spectacolului ne-a demonstrat, ca în fiecare sfârșit de an, că se poate face umor și prin muzică. Astfel, maestrul Radu Ciorei a coordonat o „armată” de instrumentiști pusă pe șotii: accesorizați cu jucării de pluș care trasau apogeul unei com-poziții muzicale, căciuli roșii, confetti și diferite onomatopee care mai de care mai ciudate, artiștii au presărat mult spirit ludic peste sunetele muzicii. La finalul concertului, a avut loc și o inversare de roluri, dirijorul Radu Ciorei preluând, sub bagheta sa, publicul, pentru câteva minute. Din program au făcut parte lucrări ale compozitorilor Rossini, Beethoven (a cărui „Simfonie V” a fost interpretată în câteva variante, printre care cea rock), Eilenberg, Strauss și Anderson. Acest tip de concert este tradițional, fiind practicat încă de pe vremea când exista Filarmonica din Constanța. Pe lângă umorul prezent cu obstinație pe tot parcursul concertului, se mizează foarte mult pe surprinderea publicului din punct de vedere muzical: „Nu anunțăm niciodată publicul ce vom cânta, iar lumea este foarte interesată de ce va urma. Cred că este mai interesant în acest fel decât la concertele obișnuite, unde toată lumea știe dinainte ordinea pieselor. Este mai amuzant așa. De aceea am considerat că prin lipsa unui afiș și a unui program se sparge acea barieră între scenă și sală”, a spus Radu Ciorei. În toți acești ani, fiecare spectacol a fost reînnoit cu alt repertoriu, stiluri muzicale și chiar cu alte glume. Maestrul Radu Ciorei ne-a povestit că, în anii trecuți, concerte muzicale cu poante aveau loc și de 1 aprilie, sau la diverse ocazii importante. Dirijorul ne-a povestit cum, într-o deplasare la Brăila, a realizat un concert Mozart - rock, alături de chitariști ai unor formații românești, soliști și orchestră. „Îmi place muzica și, dacă există calitate, nu contează stilul. Iar dacă publicul se simte bine, și noi ne simțim bine“, ne-a spus maestrul Radu Ciorei. Cei care nu au văzut concertul de miercuri seară mai au încă posibilitatea să asiste la eveniment în aceeași formulă sâmbătă, 19 decembrie, ora 19. De asemenea, constănțenii îi vor putea revedea pe artiștii Teatrului „Oleg Danovski” într-un concert special dedicat Anului Nou, dirijat de maestrul Gheorghe Stanciu. Evenimentul va avea loc pe 8 ianuarie 2010, iar programul va fi bazat, în special, pe muzica compusă de Johann Strauss.