Concert caritabil, susţinut de trupa Emeric Set

Concert caritabil, susținut de trupa Emeric Set

Emeric Imre Official și colegii săi de trupă din Emeric Set vor susține, duminică, 22 martie, un concert extraordinar cu scop caritabil. Evenimentul face parte din campania „Salvați inima unui copil”, inițiată de Clubul Rotary. Rotary International District 2241 România - Republica Moldova, și-a propus ca rezultatul acestei campanii, începută în 2013, să se concretizeze prin trimiterea anuală a unui număr limitat de copii pentru intervenții chirurgicale, în străinătate. Țara noastră ocupă primul loc în Uniunea Europeană la capitolul mortalitate infantilă în rândul copiilor sub cinci ani, la fiecare 1.000 de copii sub cinci ani, înregistrându-se 12 decese, cele mai multe, din cauze cardiace.30.000 de Euro au fost strânși în urma campaniei din 2013, bani care au asigurat startul pentru instruirea primei echipe de patru specialiști în Israel, iar în urma celei de-a doua campanii au fost strânși 50 000 care au acoperit continuarea instruirii primei echipe de patru specialiști în Israel precum și costurile pentru intervenția chirurgicală pentru un copil diagnosticat cu severe malformații cardiace. Aceste fonduri au fost strânse în cadrul balurilor anuale organizate de către Rotary International District 2241 România - Republica Moldova. De această dată, Rotary Pontus Euxinus dorește să vină în sprijinul acestei acțiuni de amploare prin desfășurarea unei strângeri de fonduri la nivel local prin intermediul unor concerte caritabile.Artistul Emeric Imre s-a alăturat acestei campanii și va cânta în club Doors, duminică, 22 martie, ora 19, împreună cu trupa sa Emeric Set.Emeric Set înseamnă: Emeric Imre - voce și chitară, Jimi El Laco (Nightlosers) – vioară, Gabriel Ghiță - clape și Nicu Barna - percuție.