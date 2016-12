Concert caritabil Mircea Baniciu, la Constanţa

Concert caritabil Mircea Baniciu, la Constanța

Iubitorii muzicii folk sunt invitați la concertul caritabil susținut de Mircea Baniciu, săptămâna aceasta, la Constanța. Spectacolul vine în sprijinul campaniei „Music for Autism”, ce are ca scop strângerea de fonduri pentru utilarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” din Constanța.Concertul este programat joi, 10 noiembrie, la ora 20.30, în Club Doors din Constanța. Finanțarea obținută în urma concertului va servi la utilarea unei săli de muzică, cât și la achiziționarea altor materiale necesare în terapiile ce vizează integrarea profesională și socială. O altă parte a fondurilor strânse se vor direcționa către Asociația de Terapii Suportive Hipoterapia - ce oferă terapie cu ajutorul cailor pentru copiii cu dizabilități.Campania „Music for Autism” a debutat în toamna anului 2012, la inițiativa unei trupe constănțene, susținută de Clubul Doors Constanța. Timp de patru ani nume mari din industria autohtonă de muzică rock-folk s-au implicat pentru a duce la destinație scopul campaniei. Prin această campanie umanitară, organizatorii și-au propus să desfășoare o serie de evenimente de excepție, cu scop caritabil pentru copiii cu tulburări din spectrul autist și dizabilități asociate.Toți banii strânși de-a lungul anilor în această campanie vor merge la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori“ din Constanța, prin inaugurarea sălii de stimulare senzorială, beneficiarii fiind aproximativ 150 de copii diagnosticați cu deficiență mintală, tulburări din spectrul autist, deficiențe asociate etc., la Asociația de Terapii Suportive Hipoterapia Constanța, care a achiziționat deja doi cai pentru hipoterapie (terapia cu cai), beneficiarii fiind copiii cu deficiență psihomotorie, autism, ADHD etc., dar și la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” Constanța prin realizarea unui mini laborator de patiserie-cofetărie conform stan-dardelor U.E., cu scopul de a facilita integrarea profesională și socială, beneficiarii fiind elevii cu nevoi educative speciale din cadrul centrului.