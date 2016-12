Concert caritabil în cadrul Campaniei Music for Autism

Iubitorii muzicii folk sunt rugați să nu lipsească de la concertul caritabil susținut de Marius Bațu, Daniel Iancu, Vali Petcu și Mariana Butnaru, sâmbătă 27 februarie, orele 21.30, în Club Phoenix Constanța.Music for Autism, un proiect început în 2012 cu scopul de a sprijini copii cu autism si alte dizabilități, care s-a bucurat încă de la început de succes devenind astfel proiectul umanitar pe poziție fruntașă cu reușite nenumărate.Fondurile strânse timp de trei ani au ajutat la realizarea unui mini-laborator de cofetărie-patiserie pentru integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilități din cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” Constanța, la realizarea unei săli de stimulare senzoriala in Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanta și la susținerea unor terapii prin hipoterapie Asociația de Terapii Suportive Hipoterapia.Scopul viitor al Campaniei „Music for Autism” este de a realiza o sală de muzică pentru copiii cu dizabilități din Centrele Școlare pentru Educație Incluzivă din Constanța.