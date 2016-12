Concert Amnesia la Constanţa

Concert Amnesia la Constanța

Sâmbătă, 15 noiembrie, începând cu ora 21:30, Trupa Amnesia (indie-rock, post-punk, alternative rock) va susține un nou concert la Broadway&Legendary din Constanța.Trupa este formata din Dany (solist vocal), Elenkos (chitara solo), Mihai (chitara ritm), Azo (chitara bass) și Sorin (tobe). Stilul interpretat este indie-rock, post-punk, alternative rock, fiind influentati de trupe precum Arctic Monkeys, The Strokes, The Black Keys, Blink-182, The Fratellis etc.Preț bilet 15 lei.