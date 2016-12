Concediu fără plată sau vacanţă de patru zile?

Concediu fără plată sau vacanță de patru zile?

Ştire online publicată Vineri, 04 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Nu foarte încântați, profesorii ne anunțau în urmă cu o săptămână că potrivit unui ordin primit de la minister, vom avea parte de o mini-vacanță de patru zile sau, mai bine spus, de un week-end prelungit. Prilej de mare bucurie în rândul elevilor, mai ales pentru cei de clasa a XII-a, care abia așteptau o pauză de la învățat pentru bacalaureat. Încercând să aflu părerea colegilor mei despre aceste zile libere, am realizat că ne bucurăm cu toții, elevi și profesorii că scăpăm puțin de școală. „A fost foarte bine că s-au gândit să ne dea și luni liber, ca să avem parte de o pauză binemeritată. Nu prea am făcut mare lucru, dar am reușit să scap puțin de monotonia de zi cu zi”, a spus Andra Raicu. „Îmi place să fiu în vacanță. M-am plimbat prin oraș, m-am odihnit. Mi-aș fi dorit să fi fost toată săptămâna, căci mi-e cam greu să ies din starea aceasta”, a spus Cătălina Popescu. „Vacanța de patru zile a fost bine venită, mai ales în perioada aceasta plină de teste și teze. Am avut timp să învăț și să mă odihnesc. Am profitat de după-amiezile libere pentru a petrece timp cu prietenii”, a spus Ana-Maria Ruse. Elevii de clasa a XII-a ai Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” au profitat de zilele libere și împreună cu domnul profesor de istorie Mihai Lupu, au plecat într-o excursie la Cluj. „Am făcut un drum de 14 ore cu trenul până în Cluj. Ajunși acolo, ne-am cazat la o pensiune ce se afla pe un deal. Aveam o priveliște minunată asupra peisajului. Majoritatea fiind elevi de clasa a XII-a, am acordat o bună parte din timp vizitei centrului universitar, dând mai multă atenție medicinei. Am mai vizitat Muzeul de Artă, centrul vechi al orașului și cetatea Alba Iulia, unde paznicii erau toți îmbrăcați în haine medie-vale. Lumea este foarte drăguță în Cluj”, a spus Vanesa Munteanu. În luna decembrie, elevii vor veni la școală doar o săptămână și jumătate, adică opt zile, perioadă în care vor susține lucrările scrise semestriale. „Având în vedere că ni s-a comprimat materia destul de mult și că în așa puțin timp trebuie să dăm teze și teste, e puțin cam stresant și obositor. Dar când te gândești că te așteaptă trei săptămâni de vacanță, totul devine mai ușor dintr-o dată”, a spus Andra Raicu. Tot dintr-un ordin al ministerului, vacanța de iarnă s-a prelungit cu o săptămână, ceea ce înseamnă că vom avea 21 de zile libere. Cosmin Cristian Ursea, Clasa a XII-a Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”