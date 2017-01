Competenţele digitale deja obţinute se echivalează

Bacalaureat 2010

Competențele digitale deja obținute se echivalează

Ştire online publicată Joi, 12 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Elevii de clasa a XII-a care au obținut deja, pe cont propriu, certificate de competență lingvistică sau digitală internaționale, nu trebuie să mai susțină aceste probe în cadrul examenului de bacalaureat. Potrivit unui nou ordin al Ministerului Educației, probele de evaluare a cunoștințelor de limbă străină și a competențelor digitale vor fi echivalate cu certificatele deja obținute. Elevii trebuie să demonstreze că au un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului B1, corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi. Ministerul Educației recunoaște competențele lingvistice deja atestate printr-un certificat Cambridge, IELTS (International English Language Testing System), TOEFL (Test of English as a Foreign Language) și TOEIC (Test of English for International Communication). Pentru competențele digitale există două tipuri de certificate care se recunosc: ECDL Start și ECDL Complet. Astfel, elevii care dețin aceste certificate nu vor mai susține proba de competențe digitale. Pe diploma de Bacalaureat se va nota nivelul la care elevul știe să utilizeze calculatorul: mediu sau avansat. Candidații care solicită recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examenele cu re-cunoaștere internațională trebuie să depună la secretariatul unității de învățământ în care funcționează comisia de bacalaureat o cerere scrisă, însoțită de o copie legalizată a certificatului sau a diplomei menționate. Documentele trebuie depuse în perioada 1-14 mai pentru sesiunea de vară a examenului de bacalaureat, respectiv 5-9 iulie pentru sesiunea de toamnă. În cazul în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului de către instituția care administrează examenul respectiv, candidații pot depune, în perioada menționată, o adeverință eliberată de respectiva instituție. Elevii care dețin deja certificate de competențe lingvistice și digitale vor susține doar probele scrise ale examenului de bacalaureat. Astfel, la finalul clasei a XII-a, se vor susține trei, respectiv patru probe scrise, în cazul elevilor care au studiat în limba maternă. Disciplinele de examen vor fi limba română, o probă obligatorie corespunzătoare profilului, matematică sau istorie, și una la alegere, în funcție de profil. La această ultimă probă, elevii care au absolvit un profil real vor putea alege între chimie, fizică, biologie și informatică, iar cei de la profil uman, între economie, geografie, logică, psihologie și filosofie. Nota finală de bacalaureat va fi media aritmetică a celor trei, respectiv patru, probe scrise, pentru cei care au dat examen scris și în limba maternă.