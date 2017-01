Compania Naţională de Dansuri a Irlandei, în Constanţa

„Rhythm of the Dance“

Compania Națională de Dansuri a Irlandei, în Constanța

Sâmbătă, 18 februarie, de la ora 19.30, Constanța va fi părtașa unui show cu totul deosebit și nou."Rythm of the Dance - Compania Națională de Dansuri a Irlandei" revine în Constanța pentru a doua oară consecutiv cu un show cu totul nou! Irlandezii vă invită să descoperiți un spectacol impecabil de dansuri și folclor autentic, în premieră. Pregătiți-vă pentru două ore de extravaganță, flexibilitate, forță și emoție!O producție spectaculoasă, care îți taie respirația, o reală celebrare a Irlandei prin cântec, dans și poveste. Uzând de forme moderne de artă - dans și muzică live, dar și de costume strălucitoare, show-ul Rhythm of the Dance aduce trecutul în prezent, păstrând tradiția pașilor irlandezi, pe care îi prezintă în cel mai modern și inovator format.Rhythm of the Dance a ridicat, astfel, distracția irlandeză la noi standarde, compania fiind cotată internațional ca una dintre cele mai populare și căutate din lume.