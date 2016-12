Comoara din pământul Constanţei

1

...mostenirea cultural-istorica in paragina!

...nu este de mirare ca mormantul hypogeu a fost lasat de izbeliste. Asta este soarta tuturor monumentelor noastre. A intregii istorii! Sta in firea noastra, a romanilor sa facem asta. Avem altele, mai importante de facut: renovam camine culturale prin toate satele unde canta cucuvelele, mai mult carpim decat reparam la preturi care ne-ar fi permis sa facem lucruri noi, aruncam in derizoriu toata existenta noastra. Este bine ca se mai scrie despre monumente...dar cine citeste? Cine face ceva pentru ele?...nimeni....pentru ca am facut o obisnuinta de a face ceva de pe urma caruia sa intre si in buzunarul nostru ceva. De aici ce intra? Nimic! In consecinta, nu facem nimic. In cel mai rau caz, mimam un oarecare interes. Sa zica lumea ca suntem preocupati. Revenind la atitudinea autoritatilor, chestiunea este simpla! Numai beneficiarii pot face ceva! Adica ,,proprietarul,, monumentului! Ministerul nu da nici un ban pentru ca nu are motiv. Trebuia vazut la nivel local! Cred ca Primaria este cea mai indicata sa faca asta pentru ca aici este vorba de ...sufletul Constantei! Dar daca o sa ajunga si mormanrul acesta, -cum sunt si celelalte monumente, precum Cazinoul situatia devine complicata rau de tot. Aici trebuie sa recurgem la ...atitudinea copilului caruia ii este foame si plange, apoi tipa, tipa, pana cineva ii da de mancare. Trebuie mai multa initiativa ca sa se rezolve problema mormantului. Numai cu semnale in presa si asta atunci cand ne aducem aminte (-si sa recunoastem ca o facem destul de rar!) nu reusim mare lucru. Peste 20 de ani vom fi tot aici. ...personal cred ca nu s-a gasit usa la care sa se bata,...si nici cineva care sa aiba curajul sa faca asta....