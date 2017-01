Comasarea Şcolilor nr. 9 şi 10 a răscolit orgolii

Comasarea Școlilor nr. 9 și 10 a răscolit orgolii

Nu știm de ce trebuia să fie atât de evident că atunci când din doi directori de instituții de învățământ unul devine adjunct, orgolii aflate în stare latentă exacerbează, colegialitatea mimată până mai ieri fiind înlocuită de superioritatea „generalului”. Aceasta este concluzia docu-mentării efectuate la actuala Școală „Mihail Coiciu”, care a luat ființă începând cu 1 septembrie 2009 prin fuziunea școlilor nr. 9 și nr. 10, ca urmare a deciziei Inspectoratului Școlar Județean Constanța de „eficientizare a rețelei școlare”. În anul școlar precedent, în urma concursului susținut, la Școala nr. 10 a fost numită director prof. Luminița Carmen Radu. Peste gard, la Școala nr. 9, prof. Hristu Carastere „funcționa” cu delegație, el mai având doar patru ani până la pensie. Ieri, încercând să aflăm care este situația cu privire la acoperișul corpului B al Școlii „Ion Creangă”, pe care l-am găsit într-o avansată stare… de decopertare cu doar câteva zile înainte de începerea anului școlar, am fost martori fără voie la un schimb de replici deloc colegiale între cei doi directori. Prof. Radu îi reproșa colegului ei, numit ieri director adjunct al Școlii „Mihail Coiciu”, proasta gestionare a laboratorului informatic, situat la subsolul școlii, ori neigienizarea anumitor clase. În replică, prof. Carastere se scuza afirmând că de doi ani nu s-au mai făcut renovări, întrucât era aprobată actuala investiție de 20 miliarde lei, ce prevedea reparația capitală. Și pentru că în corpul vecin, al școlii nr. 10, „oamenii mei au termi-nat mai devreme cu două săptămâni curățenia”, conform afirmațiilor directoarei Radu, toată lumea era capacitată la bătrâna clădire de pe str. Străjerului nr. 50. Cadre didac-tice, personal auxiliar, elevi, toată lumea dădea zor pentru ca noul an școlar să înceapă în condiții optime. De altfel, am primit asigurări de la noul director general că va face tot ce-i stă în putință ca la 14 sep-tembrie acoperișul să fie terminat. Inițial, funcționau 12 clase la Școala „Mihail Coiciu” și 13 clase la Școala „Ion Creangă”, iar prin comasare au fost reduse trei clase. Așa încât în cele două instituții vor funcționa, în anul școlar 2009-2010, 12 clase primare și 10 clase gimnaziale. Comasarea celor două școli a presupus și norme didactice care s-au completat în alte școli ale orașului. „Toți cu șase profesori au completarea de ore în oraș!”, ne-a dat asigurări directoarea Radu. Problema va fi la personalul didactic auxiliar și la cel administrativ.