ŞCOLILE DIN CONSTANŢA, ÎNCHISE ŞI MARŢI

pentru mama sclifosita

Nu, inchiderea nu are legatura cu frigul, ci mai degraba cu proasta organizare a autoritatilor locale, incapabile sa actioneze in timp util la curatarea carosabilului. Mijloacele de transport in comun circula. Am iesit din casa (nu cum zice gogu), asa ca stiu ce spun. Cred ca habar nu ai ce inseamna cu adevarat frig. Zapada si temp. de -6 grade celsius sunt normale pentru vremea de iarna de la noi. Iar copii nu trebuie tinuti sub un clopot de sticla. Imbracati bine, fular, manusi - si scosi la zapada!

Răspuns la: decizie buna

Adăugat de : mama, 27 ianuarie 2014

Pt. Angela, esti tampita sau ai probleme cu capul!?pentru prima data si Inspect. C-ta a luat o decizie buna, pe o vreme ca asta nici un caine sa...