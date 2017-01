Şcolile constănţene, luate la control de Ministerul Educaţiei

2

Impostoarele

"VORBITOARELE" adica Timofte,Oprea si Bucovala au probleme grave cu moralitatea ,cu deontologia profesionala si ar fi cazul sa stea in linia a cincea. Deci este adevarat ceea ce se vorbeste in judet:de fapt ISJ este condus (prost dealtfel)de VESNICA inspectoare Timofte.Un fel de MATUSALEM al ISJ.Cat despre Oprea , ma intreb daca are proprietatea celor afirmate.Iar Bucovala are multe salutari de la Busu.