Şcolile constănţene, încă în şantiere

Școlile constănțene, încă în șantiere

Unitățile de învățământ din județ nu sunt pregătite 100 la sută pentru debutul anului școlar, iar situația se repetă, ca în fiecare an: autoritățile se mobilizează foarte greu, banii vin târziu, nu se găsesc firme de construcții. Unitățile școlare din județ au primit, în acest an, sume importante prin diferite programe ale Guvernului României, bani care nu s-au cheltuit în totalitate până la această oră. Într-o notă primită din partea Inspectoratului Școlar Județean Constanța se arată că, prin H.G.nr.300/martie 2007, au fost alocați 19.936.000 lei, dar s-au cheltuit 9.912.000 lei, restul urmând să fie folosiți până la finalul acestui an. În această hotărâre de guvern au intrat următoarele unități de învățământ, toate aflate încă la stadiul de reabilitare: Colegiul Comercial „Carol I”, școlile Deleni, Bărăganu, Valu lui Traian, Schitu, Cochirleni, Chirnogeni, școala cu clasele I-VIII nr. 5 Constanța și Grup Școlar Energetic Cernavodă. Conducerea ISJ mai precizează că nu au intrat încă în reabilitare, deși au primit bani prin aceeași hotărâre de Guvern, Școala cu clasele I-VIII nr. 3 Mangalia, Școala Rariștea și Grup Școlar Castelu. Însă, s-au finalizat lucrările la școlile: nr.1 și nr. 2 Cernavodă, Crucea, nr. 2 Medgidia, Dumbrăveni și Lumina. În privința H.G. 454 / 21 mai 2007, prin care au fost repartizate sume în valoare de 6.228.000 lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pentru asigurarea utilităților în 48 de unități de învățământ din județul Constanța, Inspectoratul Școlar Județean a constatat că în 32 de unități au fost încheiate lucrările, în 15 se lucrează încă, iar la Școala cu cls. I - VIII Grădina nu a fost făcut încă niciun demers pentru efectuarea achizițiilor. Patru clase au rămas fără parchet la școala din Eforie Nord La singura școală din orașul Eforie Nord lucrările sunt aproape de final. Potrivit directorului Florin Șerbu, în decursul acestei veri s-a amenajat parchet laminat în trei săli de clasă, în condițiile în care, de curând, alte patru clase au fost dotate cu parchet. Deoarece banii nu sunt suficienți, mai rămân încă patru săli fără parchet, urmând ca în iarnă sau când va fi posibil, să fie și acestea utilate. Modernizări la Ciobanu, Saraiu și Dulgheru La Școala din satul Ciobanu, lucrările sunt încă în derulare, iar conducerea speră ca acestea să fie finalizate în cel mult o săptămână. Pe timpul vacanței de vară, în cadrul școlii, s-au făcut și câteva renovări: s-au amenajat lambriuri în sălile de clase, s-au vopsit băncile și scaunele și s-a zugrăvit interiorul clădirii. În comuna Saraiu, grădinița a intrat în reparații: s-a schimbat întreg acoperișul, și s-au montat termopane și parchet. Reprezentanți ai școlii ne-au declarat că este necesară achiziționarea unui mobilier nou, însă nu sunt fonduri suficiente pentru înlo-cuirea celui existent. La școala din Dulgheru, s-a schimbat acoperișul, dar la această unitate încă se mai lucrează la reabilitarea clădirii. În ceea ce privește grădinița, aceasta a fost reparată în urmă cu doi ani, nefiind nevoie decât o curățenie generală. Centrală termică pentru școala din Zorile La școala din Zorile, s-a implementat, în această vară, programul de reabilitare și modernizare prin care a fost montată o centrală termică. De asemenea, s-au construit grupuri sanitare de interior, dotate cu gresie și faianță. Potrivit directorului Ionel Matei, în unitatea de învățământ s-a zugrăvit, s-au schimbat instalațiile electrice și au fost instalate noi corpuri de iluminat. Pentru școala din Urluia, unde există o singură sală de clasă în care se țin lecțiile, se așteaptă ca, în următoarele zile, să se monteze parchet laminat. Mobilier achiziționat din venituri extrabugetare, la Adamclisi La Adamclisi, o parte din cheltuielile necesare modernizării unității de învățământ au fost suportate din bugetul extrașcolar, strâns în urma unui proiect de finanțare de la o bancă europeană. S-au achiziționat noi calculatoare, mobilier pentru cancelarie și se intenționează acoperirea serei existente, pentru ca aceasta să fie folosită ca bază didactică și de experiment. „Am achiziționat materialele, iar lucrătorii vor fi angajați ai școlii - paznicul, fochistul, care vor face un fel de voluntariat”, a declarat directorul Ionel Matei. Grădinițe pe schele Conform anexei H.G. 300, au fost alocați 6.030.000 lei și pentru lucrări de reabilitare a grădinițelor din județ. În momentul de față, pentru construcția unei noi grădinițe în centrul orașului Constanța este întocmit proiectul, la fel și pentru extinderea GOP nr.47 Constanța. Pentru grădinițele din Cuza Vodă, Valu lui Traian și Băneasa nu au avut loc licitațiile de execuție; au început lucrările la grădinițele din Mereni, Chirnogeni, Cochirleni, Galița și la GOP 58 româno-turcă din Constanța. La grădinița cu orar prelungit pentru rromi din Mangalia și la grădinița nr.4 din Medgidia au avut loc licitațiile de execuție, dar nu au început lucrările. Sunt finalizate lucrările la grădinițele din Dulcești, Lumina și grădinița nr. 22 din Constanța, însă, la Hârșova, nu au fost pornite demersurile pentru reabilitarea grădiniței, mai arată ISJ. „Contăm pe implicarea autorităților locale în efectuarea demersurilor necesare pentru a finaliza cât mai repede lucrările în școli și grădinițe, astfel încât anul școlar să aibă un început bun“ - prof. Marian Sârbu, inspector școlar general. Corpul de control al Prefecturii ia la puricat școlile Autoritățile locale constănțene au demarat o acțiune de control în unitățile de învățământ din județ, urmare a apelului lansat în ultima videoconferință cu prefecții. Verificările urmăresc stadiul pregătirilor pentru anul școlar 2007- 2008 și modul de cheltuire a fondurilor guvernamentale alocate pentru reabilitarea unităților de învățământ prin lucrări de reparații capitale și realizarea de utilități. Comisia de control este condusă de subprefectul Adrian Nicolaescu și este formată din reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean și Autorității de Sănătate Publică. Grupul de control s-a întâlnit deja cu primarii mai multor localități care au prezentat analiza gradului de îndeplinire a lucrărilor de reabilitare a unităților școlare. În paralel cu aceste acțiuni, Corpul de Control al Instituției Prefectului Județul Constanța, în colaborare cu instituțiile abilitate în acest sens (ISJ, ASP), se deplasează, în această perioadă, la toate unitățile de învățământ din județ pentru a efectua controale privind stadiul de pregătire (din punct de vedere al lucrărilor de reparații efectuate și al avizelor sanitare) pentru noul an școlar 2007- 2008.Unitățile de învățământ din județ nu sunt pregătite 100 la sută pentru debutul anului școlar, iar situația se repetă, ca în fiecare an: autoritățile se mobilizează foarte greu, banii vin târziu, nu se găsesc firme de construcții. Unitățile școlare din județ au primit, în acest an, sume importante prin diferite programe ale Guvernului României, bani care nu s-au cheltuit în totalitate până la această oră. Într-o notă primită din partea Inspectoratului Școlar Județean Constanța se arată că, prin H.G.nr.300/martie 2007, au fost alocați 19.936.000 lei, dar s-au cheltuit 9.912.000 lei, restul urmând să fie folosiți până la finalul acestui an. În această hotărâre de guvern au intrat următoarele unități de învățământ, toate aflate încă la stadiul de reabilitare: Colegiul Comercial „Carol I”, școlile Deleni, Bărăganu, Valu lui Traian, Schitu, Cochirleni, Chirnogeni, școala cu clasele I-VIII nr. 5 Constanța și Grup Școlar Energetic Cernavodă. Conducerea ISJ mai precizează că nu au intrat încă în reabilitare, deși au primit bani prin aceeași hotărâre de Guvern, Școala cu clasele I-VIII nr. 3 Mangalia, Școala Rariștea și Grup Școlar Castelu. Însă, s-au finalizat lucrările la școlile: nr.1 și nr. 2 Cernavodă, Crucea, nr. 2 Medgidia, Dumbrăveni și Lumina. În privința H.G. 454 / 21 mai 2007, prin care au fost repartizate sume în valoare de 6.228.000 lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pentru asigurarea utilităților în 48 de unități de învățământ din județul Constanța, Inspectoratul Școlar Județean a constatat că în 32 de unități au fost încheiate lucrările, în 15 se lucrează încă, iar la Școala cu cls. I - VIII Grădina nu a fost făcut încă niciun demers pentru efectuarea achizițiilor. Patru clase au rămas fără parchet la școala din Eforie Nord La singura școală din orașul Eforie Nord lucrările sunt aproape de final. Potrivit directorului Florin Șerbu, în decursul acestei veri s-a amenajat parchet laminat în trei săli de clasă, în condițiile în care, de curând, alte patru clase au fost dotate cu parchet. Deoarece banii nu sunt suficienți, mai rămân încă patru săli fără parchet, urmând ca în iarnă sau când va fi posibil, să fie și acestea utilate. Modernizări la Ciobanu, Saraiu și Dulgheru La Școala din satul Ciobanu, lucrările sunt încă în derulare, iar conducerea speră ca acestea să fie finalizate în cel mult o săptămână. Pe timpul vacanței de vară, în cadrul școlii, s-au făcut și câteva renovări: s-au amenajat lambriuri în sălile de clase, s-au vopsit băncile și scaunele și s-a zugrăvit interiorul clădirii. În comuna Saraiu, grădinița a intrat în reparații: s-a schimbat întreg acoperișul, și s-au montat termopane și parchet. Reprezentanți ai școlii ne-au declarat că este necesară achiziționarea unui mobilier nou, însă nu sunt fonduri suficiente pentru înlo-cuirea celui existent. La școala din Dulgheru, s-a schimbat acoperișul, dar la această unitate încă se mai lucrează la reabilitarea clădirii. În ceea ce privește grădinița, aceasta a fost reparată în urmă cu doi ani, nefiind nevoie decât o curățenie generală. Centrală termică pentru școala din Zorile La școala din Zorile, s-a implementat, în această vară, programul de reabilitare și modernizare prin care a fost montată o centrală termică. De asemenea, s-au construit grupuri sanitare de interior, dotate cu gresie și faianță. Potrivit directorului Ionel Matei, în unitatea de învățământ s-a zugrăvit, s-au schimbat instalațiile electrice și au fost instalate noi corpuri de iluminat. Pentru școala din Urluia, unde există o singură sală de clasă în care se țin lecțiile, se așteaptă ca, în următoarele zile, să se monteze parchet laminat. Mobilier achiziționat din venituri extrabugetare, la Adamclisi La Adamclisi, o parte din cheltuielile necesare modernizării unității de învățământ au fost suportate din bugetul extrașcolar, strâns în urma unui proiect de finanțare de la o bancă europeană. S-au achiziționat noi calculatoare, mobilier pentru cancelarie și se intenționează acoperirea serei existente, pentru ca aceasta să fie folosită ca bază didactică și de experiment. „Am achiziționat materialele, iar lucrătorii vor fi angajați ai școlii - paznicul, fochistul, care vor face un fel de voluntariat”, a declarat directorul Ionel Matei. Grădinițe pe schele Conform anexei H.G. 300, au fost alocați 6.030.000 lei și pentru lucrări de reabilitare a grădinițelor din județ. În momentul de față, pentru construcția unei noi grădinițe în centrul orașului Constanța este întocmit proiectul, la fel și pentru extinderea GOP nr.47 Constanța. Pentru grădinițele din Cuza Vodă, Valu lui Traian și Băneasa nu au avut loc licitațiile de execuție; au început lucrările la grădinițele din Mereni, Chirnogeni, Cochirleni, Galița și la GOP 58 româno-turcă din Constanța. La grădinița cu orar prelungit pentru rromi din Mangalia și la grădinița nr.4 din Medgidia au avut loc licitațiile de execuție, dar nu au început lucrările. Sunt finalizate lucrările la grădinițele din Dulcești, Lumina și grădinița nr. 22 din Constanța, însă, la Hârșova, nu au fost pornite demersurile pentru reabilitarea grădiniței, mai arată ISJ. „Contăm pe implicarea autorităților locale în efectuarea demersurilor necesare pentru a finaliza cât mai repede lucrările în școli și grădinițe, astfel încât anul școlar să aibă un început bun“ - prof. Marian Sârbu, inspector școlar general. Corpul de control al Prefecturii ia la puricat școlile Autoritățile locale constănțene au demarat o acțiune de control în unitățile de învățământ din județ, urmare a apelului lansat în ultima videoconferință cu prefecții. Verificările urmăresc stadiul pregătirilor pentru anul școlar 2007- 2008 și modul de cheltuire a fondurilor guvernamentale alocate pentru reabilitarea unităților de învățământ prin lucrări de reparații capitale și realizarea de utilități. Comisia de control este condusă de subprefectul Adrian Nicolaescu și este formată din reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean și Autorității de Sănătate Publică. Grupul de control s-a întâlnit deja cu primarii mai multor localități care au prezentat analiza gradului de îndeplinire a lucrărilor de reabilitare a unităților școlare. În paralel cu aceste acțiuni, Corpul de Control al Instituției Prefectului Județul Constanța, în colaborare cu instituțiile abilitate în acest sens (ISJ, ASP), se deplasează, în această perioadă, la toate unitățile de învățământ din județ pentru a efectua controale privind stadiul de pregătire (din punct de vedere al lucrărilor de reparații efectuate și al avizelor sanitare) pentru noul an școlar 2007- 2008.