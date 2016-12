Şcolile care vor trăi emoţiile testărilor pilot

Școlile care vor trăi emoțiile testărilor pilot

În ediția de ieri a ziarului vă aduceam la cunoștință că în acest an școlar s-a stabilit că evaluările competențelor fundamentale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfășura în perioada 9-23 mai, prin administrări pilot, pe un eșantion de elevi stabilit la nivel național.Iată că tot ieri, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a publicat pe site-ul său oficial unitățile de învățământ care au fost selecționate pentru administrarea pilot a evaluărilor naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Acestea sunt: Liceul „Mihai Viteazul” din localitatea Mihai Viteazu, Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Constanța, Școala Gimnazială Castelu, Școala Gimnazială nr. 31 Constanța, Școala Gimnazială „Adrian V. Rădulescu” Murfatlar, Școala Gimnazială Amzacea - General Scărișoreanu, Școala „Mircea Eliade” din Cernavodă. Întrebat de ce crede că au fost alese în majoritate unități din mediul rural, prof. Mircea Vrană, inspector general adjunct, a declarat pentru „Cuget Liber” că eșantionul a fost realizat de către Centrul Național de Evaluare și Examinare, astfel încât fiecare tip de evaluare să fie administrată în unități de învățământ distincte. „Probabil că se dorește o estimare a situației învățământului în mediul rural, pentru a se interveni cu măsuri de redresare”.Lista unităților de învățământ care compun acest eșantion cuprinde 86 pentru clasa a II-a, 136 pentru clasa a IV-a, respectiv 86 de școli pentru clasa a VI-a.