Şcolile bune de cartier, la mare căutare pentru clasa pregătitoare

Școlile bune de cartier, la mare căutare pentru clasa pregătitoare

Au mai rămas trei zile până la încheierea primei etape din calendarul de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare, în județul Constanța fiind planificate în anul școlar viitor 314 clase, în care ar urma să învețe 7.627 de elevi. În cazul copiilor a căror vârstă permite înscrierea în clasa pregătitoare, cererile-tip se pot completa online sau la unitatea de învățământ la care se solicită înregistrarea copiilor.Spre deosebire de alți ani, directorii nu mai simt presiunea părinților decât poate cu câteva excepții și acelea sunt, evident, școlile de fițe ale Constanței, vânate până la obsesie.Ne-am propus să aflăm care este situația înscrierilor în școlile de cartier. Și nu mică ne-a fost surprinderea să constatăm că unități de învățământ precum cea din Km 4-5, și-au căpătat faima unor foarte bune instituții datorită rezultatelor obținute și la concursurile școlare organizate de Inspectoratul Școlar Județean Constanța.De la prof. Doinița Panici, directorul Școlii gimnaziale nr. 37, am aflat că dacă anul trecut au solicitat patru clase, deși pentru 2015-2016 vor avea cinci clase, au înregistrat deja cereri peste efectivul prognozat. „Din cauza numeroaselor solicitări pe care le-am avut anul trecut, am sperat că cele 125 de locuri vor fi suficiente. Până la această oră (luni, 9 martie - n.r.) am înregistrat 135 de cereri și ne vom vedea nevoiți să triem pentru etapele următoare”, a mai afirmat prof. Panici.Aceeași situație, de supra… efective am întâlnit-o și la Școala nr. 16, din cartierul Abator. „Anul trecut, am avut patru clase, dar din cauza lipsei de spațiu pentru anul școlar 2015-2016 am solicitat cu una mai puțin. Cererile sunt numeroase și vom încerca să solicităm Inspectoratului Școlar o derogare, poate acceptă să mărim efectivele la clase”, declara prof. Ion Ciorogaru, director.În schimb, la Școala nr. 8, din cartierul Brătianu, prof. Zoița Vrișcu a spus că nu s-au ocupat toate cele 100 de locuri solicitate „dar nici perioada de înscriere nu și-a epuizat toate etapele” a mai adăugat directoarea.Nici la Școala nr. 23, din zona Marinarul, nu se ocupaseră toate locurile, prof. Ioana Matei, director, afirmând că din cele 75 de locuri s-au ocupat 50.Ce urmează după această etapăÎn intervalul 20 - 21 martie, vor fi afișate atât în unitățile de învățământ, cât și pe site-urile acestora și la ISJ Constanța, candidații înmatriculați, numărul locurilor rămase libere și lista copiilor neînscriși după prima etapă.A doua etapă de înscriere se va desfășura în perioada 24 martie - 3 aprilie, iar pe 10 aprilie se vor afișa rezultatele finale. Între 13 - 17 aprilie, ISJ Constanța va soluționa toate cazurile nerezolvate după finalizarea celei de-a doua etape de înscriere.Tot vineri, 13 martie, se va încheia și înscrierea copiilor în clasa I, în unitățile școlare din circumscripția de care aceștia aparțin. Înscrierea se poate face direct la sediul unităților de învățământ, pe același segment orar destinat programului pentru clasa pregătitoare.