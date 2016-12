Colegiul "Regina Maria" serbează 56 de ani de învăţământ de artă

1

Sesizare si comentariu

Si eu am absolvit acest liceu de muzica din Constanta in 1973 cu media 10 sub conducerea regretatului director Bibu.Cu regret in suflet dat in conformitate cu ceea ce se intampla cu arta si in special muzica clasica,in Constanta nu mai e o valoare ,ca de pilda in Europa de Vest.Elevi excelenti au fost si cred ca vor fii , dar shansele de a gasii un loc de munca sunt minime si atunci e o risipa enorma de timp si investitie fara viitor in Romania.......ce ne facem?