Colegiul Pedagogic desfăşoară al treilea proiect Erasmus+

Colegiul Pedagogic desfășoară al treilea proiect Erasmus+

Parteneri în proiect sunt IES Príncipe Felipe, Madrid, Spania, Escuela Infantil Zofio, Madrid, Spania, Escuela Reggio, Madrid, Spania, Kitta Allegria, Berlin, Germania, Da Vinci College, Dordrecht, Olanda.La jumătatea lunii februarie s-a desfășurat prima vizită de proiect, în Madrid, la care au participat prof. Ecaterina Patrichi - coordonatorul și inițiatorul proiectului, și prof. Georgeta Mihalache. În cadrul vizitei s-au organizat workshop-uri cu teme precum „Comunicarea elev - profesor”, „Elevul - protagonistul actului didactic”, „Profesorul - rolurile sale”.Sesiunile de lucru s-au desfășurat pe trei grupe, împărțite astfel: Zofio, CNPCB, Kitta Allegria, Da Vinci College; Reggio, CNPCB, IES Principe Felipe, Zofio; Reggio, Kitta Allegria, Da Vinci College, CNPCB.În urma acestora, s-au elaborat șapte teme, care vor fi tratate în cadrul școlii și discutate la viitoarea întâlnire de lucru (mai 2017, Dordrecht, Olanda). Această întâlnire va fi urmată de alte trei: în noiembrie 2017 - Madrid, mai 2018 - Constanța și iulie 2018 - Berlin.În cadrul aceleiași vizite, a fost organizată o conferință ce a avut ca temă schimbul de bune practici în educația preprimară, cu participarea a 120 cadre didactice din școlile din Madrid.Proiectul „Train to train” este al treilea proiect Erasmus al Colegiului derulat în paralel cu proiectele „Language against Dropout” și „On the Move in Europe”.