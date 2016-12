Colegiul Pedagogic a primit finanţare 20.000 de euro într-un nou proiect

Colegiul Pedagogic a primit finanțare 20.000 de euro într-un nou proiect

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Octombrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

În Sala de festivități a Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu” s-a derulat spectacolul „Criza refugiaților într-o Europă a valorilor”, în contextul atât de zbuciumat în care se vorbește despre valurile de emigranți.Sceneta „Dincolo de cuvinte” face parte din calendarul activităților extracurriculare derulate în Colegiu în cadrul Concursului Național pentru Licee - EUROSCOLA 2016, organizat de Biroul de Informare al Parlamentului European în România în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice.Anul trecut, elevii Colegiului, coordonați de prof. Cristina Gîlă, au participat la Strasbourg, alături de alți liceeni din țările Uniunii Europene, la o ședință plenară a Parlamentului European, experimentând situația de a fi deputat pentru o zi.În același context, al tematicii de actualitate care vorbește despre integrarea migranților, Colegiul - prin echipa de proiect coordonată de directorul instituției, prof. dr. Anamaria Ciobotaru - este câștigătorul unui nou proiect Erasmus+, On the move in Europe, un proiect care a primit o finanțare de 20.045 euro. Activitățile proiectului vor debuta în luna decembrie 2016, când în Colegiu vor fi prezenți toți partenerii din școlile implicate în proiect din Germania, Olanda, Spania, Italia și Ungaria.