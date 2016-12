Colegiul Naţional "Mihai Eminescu", la ceas aniversar

Colegiul Național "Mihai Eminescu", la ceas aniversar

În fiecare an, în preajma sărbătorilor, colectivul de cadre didactice al Colegiului Național „Mihai Eminescu” sărbătorește înființarea, în anul 1919, a acestei prestigioase instituții constănțene. Și astăzi, continuă seria manifestărilor propuse de echipa de profesori implicată în alcătuirea programului de evenimente ce aniversează, în acest an, 92 de ani de la înființare. După ce, ieri, s-au desfășurat concursuri, sesiuni de referate, „Math Science” - concurs județean de matematică, astăzi, are loc un spectacol aniversar, de la ora 11, la Teatrul de Stat din Constanța, dar și vernisajul expoziției „Icoana din sufletul copilului”. Luni, 19 decembrie, de la ora 10, în laboratorul de fizică al aceluiași colegiul constănțean, îi vom cunoaște pe autorii proiectului „Casa ecologică”, medaliat cu bronz la Salonul Național de Creație și Inventică pentru Tineret 2011. Proiectul aparține elevului Costel Cherciu și este coordonat de profesorul Adrian Nicolescu, în colaborare cu prof. Maria Vidinei și cu prof. Magda Mihai. De asemenea, vor fi prezentate și alte proiecte de automatizări, robotică și electronică pentru anul viitor.