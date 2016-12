Colegiul „Mircea” - al patrulea cel mai bun liceu naţional

Colegiul „Mircea” - al patrulea cel mai bun liceu național

Din totalul celor 128.685 de elevi care au completat fișele de înscriere, în prima etapă au fost repartizați computerizat 124.805 elevi (98,5%). 1.880 de elevi urmează să fie repartizați în cea de-a doua etapă, în data de 23 iulie. Au fost completate 1.886.895 de opțiuni de înscriere, ceea ce reprezintă, în medie, 14 opțiuni pentru fiecare elev în parte.În etapele premergătoare repartizării computerizate, 18.740 de elevi au fost admiși în învățământul profesional, 11.674 de elevi au fost admiși la specializări din învățământul liceal, filiera vocațională, din care 360 în învățământul militar, 1.815 elevi au intrat pe locurile rezervate candidaților romi, iar alți 594 de elevi au fost admiși în învățământul special.Pe intervale de medii de admitere, situația se prezintă astfel: medii de 10 - 180, medii între 9 și 10 - 28.979, medii între 8 și 9 - 28.149, medii între 7 și 8 - 25.119, medii între 6 și 7 - 21.703, medii între 5 și 6 - 13.857, medii mai mici de 5 - 8.698.Specializările cu cele mai mari medii de admitere din țară sunt Matematică - Informatică (bilingv limba engleză) și Științele Naturii. Din această perspectivă, topul primelor specializări pe licee este următorul:1. Colegiul Național „Frații Buzești” din Craiova, specializarea Matematică - Informatică (bilingv: limba engleză): prima medie -10, ultima medie - 9,902. Colegiul Național „Frații Buzești” din Craiova, specializarea Științele Naturii: prima medie - 10, ultima medie - 9,883. Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, specializarea Matematică - Informatică (bilingv: limba engleză): prima medie - 10, ultima medie - 9,874. Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, specializarea Matematică - Informatică (bilingv: limba engleză): prima medie - 10, ultima medie - 9,875. Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București, specializarea Matematică – Informatică, prima medie - 10, ultima medie - 9,806. Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați, specializarea Matematică - Informatică (bilingv: limba engleză): prima medie - 9,97, ultima medie - 9,80.Din totalul candidaților cu medii de admitere sub 5 (8.698), care au completat fișele de înscriere, au fost repartizați 8.174, urmând ca restul de 524 să fie repartizați în etapa a doua. Menționăm că media de admitere a elevilor este media ponderată între media de la Evaluarea Națională (care are pondere de 75%) și media celor patru ani de gimnaziu ( care are pondere de 25%). Elevii care au obținut medii sub 5 la Evaluarea Națională sau a căror medie de admitere este sub 5 participă și ei la repartizarea computerizată. Reamintim că, potrivit Legii Educației Naționale, învățământul obligatoriu este de 11 ani. Învățământul obligatoriu presupune parcurgerea următoarelor cicluri: primar (clasa pregătitoare și clasele I -IV), gimnazial (clasele V- VIII) și liceal sau profesional (clasele IX - X).Pentru ca toți elevii nerepartizați în prima etapă să poată fi distribuiți în data de 23 iulie, aceștia trebuie să completeze fișele cu opțiuni în perioada 15-20 iulie. Se recomandă acestor elevi să completeze un număr mare de opțiuni, care să le asigure repartizarea în a doua etapă. Menționăm că numărul de locuri libere este suficient pentru admiterea tuturor candidaților nerepartizați în prima etapă.Elevii și părinții pot obține informații referitoare la rezultatele primei etape de admitere computerizată în licee pe site-ul admitere.edu.ro, unde datele au fost publicate începând cu ora 12.00.