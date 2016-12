Colegiul „Mircea“, premiu într-un nou proiect european

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța are în bogatul său portofoliu, începând cu anul 2003, Proiectul Internațional „Marco & Alberto Ippolito”, organizat de Federația Națională a Profesorilor din Italia.Anul acesta școlar, cei 16 elevi înscriși cu 21 de lucrări, sub îndrumarea unui comitet științific format din prof. dr. Vasile Nicoară, prof. psiholog Irina Ermolaev și prof. Florentina Gheorghe, au reușit să obțină numeroase premii și mențiuni de onoare.Zilele trecute, în sala Coriolan a Colegiului „Mircea”, a avut loc festivitatea de premiere a elevilor care au reușit să editeze cele mai bune lucrări la cele trei secțiuni - poezie, eseu și fotografie. La decernarea oficială de la Roccella (Italia), programată săptămâna trecută, au participat doar trei eleve de clasa a X-a: Diana Costache, Raluca Ioana Mihai și Ana-Maria Julia Radu.Ediția de anul acesta a concursului a avut tema „O școală pentru Europa” și au participat Italia, ca inițiator și coordonator, România - reprezentată de Colegiul „Mircea” -, Bulgaria, Germania, Suedia, Polonia, Cehia, Republica Moldova, având ca invitați Canada și Franța.Pentru cercetarea sociologică „A School for Europe”, realizată pe baza unui studiu aplicat pe un eșantion de 111 elevi și care s-a materializat într-un film, CNMB a obținut premiul juriului.