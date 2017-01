Colegiul Energetic, vizitat de 15 profesori străini

În perioada 25-28 august, Colegiul Tehnic Energetic va fi gazdă pentru 15 profesori din Belgia, Anglia, Portugalia, Italia, Letonia, dar și de la Târgoviște. Toți sunt parteneri într-un proiect european denumit Grundtvig 2012-2014 „Learning to Learn by Teaching”, finanțat de Comisia Europeană și care are ca beneficiari elevi, adulți și profesori din instituțiile educaționale participante.Scopul activităților este deschiderea unei perspective culturale europene prin schimbul de materiale și informații despre tradiții, artă, literatură, muzică, dansuri populare. Toate aceste materiale realizate în limba engleză, dar și în limbile țărilor partenere de proiect vor fi utile pentru predarea unei limbi străine în școală, precum și ca resurse pentru orele de comunicare, istorie, geografie sau consiliere. Proiectul își propune, de asemenea, pentru profesorii participanți, explorarea unor metode inovatoare de predare, dar și descoperirea unor abordări eficiente și moderne ale lecțiilor, schimbul de strategii didactice interactive și crearea de aplicații didactice.Toate materialele utilizate în proiect vor fi disponibile pentru formabili pe o platformă Moodle, administrată de profesorii parteneri de la Universitatea Tuscia din Viterbo, Italia, putând fi accesibile elevilor și profesorilor. În acest fel, este vizată îmbunătățirea abilităților de comunicare, de limba engleză și IT, dar și înlăturarea prejudecăților despre alte culturi. Produsele finale ale proiectului sunt platforma Moodle și Ghidul practic intitulat „Învățarea unei limbi străine folosind tehnologia modernă, dar și tradițiile popoarelor europene”. Coordonatorul european al proiectului este profesoara Simona Paris, informatician la Universitatea Tuscia.