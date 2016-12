Colegiul Energetic, gazdă pentru oaspeţi din şase ţări

Colegiul Energetic, gazdă pentru oaspeți din șase țări

În perioada 6-11 mai, Colegiul Tehnic Energetic din Constanța este gazda celei de-a șaptea reuniuni de proiect Comenius Multilateral Getting Along in Europe. Cu acest prilej, au sosit la Constanța 18 profesori și 19 elevi din instituții partenere de educație din Germania, Italia, Spania, Portugalia, Suedia și Grecia. Tema proiectului este diversitatea comunicării, iar produsele finale sunt blogul proiectului și Ghidul European de Comunicare, pe care elevii și profesorii îl vor finaliza la Constanța. Obiectivul principal al proiectului este conștientizarea diversității culturale în comunicare, pentru înțelegerea de către participanți a importanței cooperării în Uniunea Europeană. Pe parcursul derulării proiectului, 19 elevi și șase profesori ai Colegiului Tehnic Energetic au participat la atelierele de lucru găzduite de țările partenere și au interacționat cu sistemele educaționale europene. În acest fel, elevii și-au îmbunătățit nivelul de comunicare în limba engleză, au utilizat tehnologia modernă în comunicare, au învățat să se pregătească pentru interviul de angajare sau să-și construiască propriul blog. În data de 7 mai a fost organizată o excursie la București, unde invitații Colegiului, elevi și profesori, au avut ocazia de a vizita Palatul Parlamentului și centrul vechi al orașului.